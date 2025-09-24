En el marco de las actividades del Instituto de Música y Danza junto a la Secretaría de Cultura, la Escuela Oficial de Ballet de la Provincia de Salta realizará el Jubileo de la Danza 2025 el próximo viernes 26 de septiembre, en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia”, con una doble función que reunirá a alumnos, estudios, academias y escuelas de danza de toda la provincia.