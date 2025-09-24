En el marco de las actividades del Instituto de Música y Danza junto a la Secretaría de Cultura, la Escuela Oficial de Ballet de la Provincia de Salta realizará el Jubileo de la Danza 2025 el próximo viernes 26 de septiembre, en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia”, con una doble función que reunirá a alumnos, estudios, academias y escuelas de danza de toda la provincia.
Las Funciones serán a las 17:00 hs, con la participación de los más pequeños y a las 19:30 hs con jóvenes y adultos. Ambas funciones tendrán lugar en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia” (Zuviría 70).
Entradas disponibles en vamos.gob.ar