Aunque algunos están acostumbrados a la derrota, todavía no son buenos perdedores. Todas las frases picantes de después de los comicios que marcó el fin del romerato, aunque la intendenta saliente no se quiera dar por enterada. Prepárense, porque hoy vamos a hacer leña del árbol caído.

La gran perdedora

Aunque después de la paliza que recibió en las urnas, Bettina Romero hizo todo lo posible para parecer una buena perdedora, hay palabras que la delatan.

“No ser populista a veces tiene costos electorales”, escribió en su cuenta de twitter. Para Bettina, todo es culpa de una horda de salteños que no sabemos entender cuáles son las prioridades de una ciudad. Pobre, Betti, esto en Berlín o en Berna no le hubiera pasado. Pero le tocó ser intendenta de una ciudad latinoamericana empobrecida, llena de manteros y calles de tierra.

“Tengo convicciones y las voy a seguir sosteniendo, porque esto no termina acá”, también dijo. Ese “no termina acá” suena a amenaza. Una amenaza de “peli” de terror: algo que diría Jason o el malo fantasmagórico de turno. Lo peor es que los salteños lo sabemos: el romerato, aunque muerto, intentará volver desde el más allá. Tarde o temprano habrá otro Romero intentando llegar al poder.

Un indio de luto

“El Frente de Todos hoy está destruido”. No es una exageración lo que dice el ex diputado provincial Santiago Godoy. El ex legislador dijo que la fragmentación dentro del FdT fue producto de las diversas propuestas que compitieron en las elecciones y que terminaron formándose partidos y alianzas que no fueron representativos del peronismo.

“Deberían haber competido muchos con la izquierda que tiene muchos partidos dentro del kirchnerismo, no me parece que eso esté mal pero sí hay sectores que se unieron a Olmedo. Antes de pensar en ir más allá tenemos que sentarnos, discutir las ideas y qué le vamos a decir la gente” cerró.

Pobre, Agustina

Agustina Gallo hace terapia como puede. Todavía no termina de aceptar que en diciembre se le acaba el curro. Por eso, como catarsis, le echa la culpa a un periodista porteño. Es que Antonio Laje volvió a criticar a la intendenta Bettina Romero por el estado de la ciudad. Quien salió a responderle fue Gallo.

El primer gran ataque del periodista porteño fue antes de las elecciones y ahora volvió a hacerlo. Como si estuviera orquestado, Laje destaca que la intendenta perdió la ciudad y que el próximo jefe comunal será Emiliano Durand. «Lamentablemente va a recibir una Salta completamente maltratada», planteó.

Aunque las urnas coinciden con el análisis de Laje, Gallo se puso en modo ofendida. “El señor Laje hace rato que no viene y no puede recorrer el centro donde estamos haciendo obras que van a dejar la ciudad más linda”. Gallo advirtió que «esto por supuesto está arreglado para que el señor tenga semejante atribución, barbaridad, con tanta irresponsabilidad. Hay periodistas que sería bueno que se informen, que no hagan campaña por sus medios, me pareció bastante pobre”.

Pobre es tu gestión, Gallo.

Zigarán, contra el día del amigo

“Hay gente que se abusa de esa debilidad que tiene Gustavo de priorizar sus afectos”, dijo Adrián Zigaran, no del todo feliz por lo que pasó el domingo. Ahondó: “la renovación de Gustavo Sáenz es algo positivo y ahora hay que estar a la altura de las circunstancias por las demandas de la gente”.

Se refería a funcionarios del norte provincial. Dijo que por la cuestión del agua en el norte hay funcionarios que deberían haber salido antes de tiempo, pero que Sáenz sostiene por amistad. “Hay gente que se abusa de esa debilidad que tiene Gustavo de priorizar sus afectos y al último de esta campaña el blanco directo era él, cuando la función del ministro y funcionarios es hacerse cargo de los problemas y la de él ir cambiando los fusibles en determinados tiempos, porque cuando te pasas, ese cortocircuito puede producir un incendio”.

¿Las cabezas de quiénes está pidiendo Zigarán?

En su facebook, el interventor se cansó de tirar frases de catarsis o pseudoamenazas, tipo:

υ Sin el pan y sin la torta…

υ A la estrategia de escritorio, se le contrapone la soberbia en el territorio, ergo, sacala del ángulo

υ La primer calesita tenia todo tipo de animalitos…

υ La segunda, solo gorilas en la niebla…

υ Chocaste la calesita

υ Cuando te olvidas de los que te ayudaron a ganar… la factura viene con retroactivo.

Leer el futuro

El 11 de junio de 2022 edición N°1351 CUARTO PODER publicó en tapa el título “Bettina está de viaje”. En la imagen se la veía a la intendenta llorando y el barco hundiéndose. El sumario de tapa decía: “El Titanic de Bettina Romero ya chocó con el iceberg y se desangra en aguas heladas. Los resultados de las encuestas son funestos…” El resto del sumario deba cuenta de un incendio provocado por falta de control municipal, y la intentona de estafa con tributos municipales. “El viaje a Estados Unidos preanuncia otro destino político”, concluía.

El domingo pasado, las urnas confirmaron la debacle. Algunos se sorprendieron por los resultados, nuestros “sufridos” lectores sabatinos lo conocían con un año de antelación.

Así como se puede ser esclavo de las palabras, también se puede apostar todo a lo que en este medio se escribe. Cada dato está verificado, cada análisis cuenta con una profundidad y una visión sin parangón. Por eso hacemos periodismo de anticipación.