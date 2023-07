Las PASO se acercan y, paso a paso, los candidatos van desbarrancando. En Salta, hay funcionarios de la Municipalidad que no paran de meter la pata, aunque ya están armando las valijas. Algunos se acusan de pelotudos y otros de panqueques, sin mirarse al espejo.

L. S.

Panqueques furibundos

El Ex-Union de Centro Democratico (UCD) Sergio Massa disparó: “¿Cuál Bullrich? ¿La de Montoneros, la que estaba con Menem o la que trataba a Macri de delincuente?”

Parece que los candidatos nacionales decidieron criticarse por sus cambios de posición. Si bien ninguno ha cambiado tantas veces de partido o de posturas como la camaleónica Cristina Fiore, el precandidato a presidente por Unión por la Patria (UP) le tiró de todo a Bullrich.

En un fuerte mensaje para sus detractores, el precandidato a presidente para estas elecciones de 2023, Sergio Massa, apuntó hoy contra sus adversarios políticos y señaló que aquellos que lo critican ya pasaron “por 13 partidos distintos”. En ese sentido, el funcionario alegó que los candidatos de Pro, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ajustaron a los jubilados en los años 2000.

A pesar de mencionar inicialmente solo a Bullrich y a Milei, Massa mencionó luego que también incluía a Rodríguez Larreta, con quien solía tener una relación de amistad. “Yo no me meto en la interna, quise ejemplificar. Son todos parte de un mismo espacio. En los dos sectores de Juntos por el Cambio tienes a dos personas distintas, que fueron parte del mismo esquema al perjudicar a los jubilados”, señaló en Radio 10, refiriéndose al paso de ambos representantes de Juntos por el Cambio por el gobierno de Fernando de la Rúa. “No hay que olvidarlo. La historia no empieza cuando uno llega… Empieza cuando empieza”, acotó.

Funcionarios que no funcionan

La Subsecretaría de Espacios Públicos protagonizó esta semana operativos para “erradicar el cobro ilegal de estacionamiento medido en la ciudad” y, de paso, se sacó una foto “muy memeable”. Susana Pontussi, fuera de timing, declaró: “Se trató de un nuevo operativo que llevamos adelante durante el fin de semana. Es un trabajo que iniciamos hace tiempo, por decisión política de nuestra intendenta, Bettina Romero. No permitiremos, bajo ningún punto de vista, el ejercicio de una actividad ilegal donde unos pocos cobran un monto azaroso, sin ningún tipo de habilitación o permiso de la comuna”.

A tres años y medio de gestión, Susana descubrió que hay cuidacoches. Y parece que Bettina decidió despedirse, en estos cinco meses que le quedan, haciendo lo que hizo durante toda su gestión: persiguiendo a los de más bajos recursos.

Disparen contra Nanni

Bernardo Solá salió en varios medios de comunicación y en todos habló mal de Miguel Nanni. “Nos da mucha vergüenza que, hace 40 días, Nanni dijera que era la alternativa a este gobierno provincial”, dijo en uno de los medios.

Solá es uno de los que compiten en la categoría de Diputados Nacionales y criticó duramente a Miguel Nanni por su forma de construir política dañando a la UCR.

Resaltó que él está en “la única lista que Grand Bourg no tuvo participación” y agregó: “Yo dije que era crítico del armado de listas porque, en la elección provincial, el presidente de la U.C.R, Miguel Nanni, prácticamente entregó el partido al oficialismo”, dijo.

“Está claro que en las dos listas, tanto la que apoya a Bullrich como la que apoya a Rodríguez Larreta, los segundos lugares están ocupados por gente muy cercana al gobierno provincial”, remarcó Solá.

Sobre muertos

y degollados

Martín Grande habló de Javier Milei: “¿Puede haber un tipo tan pelotudo?”

Aunque Martín Grande fue uno de los peores diputados nacionales, en estos días se dio el lujo de criticar a Milei por algo que el legislador nacional hizo en la Cámara Baja.

Entrevistado en FM Noticias, Martín Grande trató de pelotudo a Milei. El conductor radial y referente de Cambiemos en Salta dijo que es la primera vez que escucha a alguien pedir que le cambien el voto. El diputado y precandidato presidencial pidió dejar asentado “su voto afirmativo” en relación a dos proyectos a los cuales su bloque votó en contra.

“Está ocupado tratando de cambiar los votos que hizo mal en la última sesión de la Cámara de Diputados… ¿puede haber un tipo tan pelotudo que haga algo así?”, dijo.

“No le vamos a hacer caso a un pelotudo, pero si nos hacen falta los votos, ahí van a estar, y si tiene esa condición, va a ser más fácil convencerlo”, apuntó.

Rinaldi y la renuncia histórica

Martín Lousteau criticó a Jorge Macri tras la renuncia de Franco Rinaldi: “Jorge Macri le agradece, como si fuera un gesto patriótico”, dijo.

El politólogo salteño, egresado del Colegio Belgrano, había quedado envuelto en un escándalo por expresiones homofóbicas y discriminatorias, y debió retirar su candidatura a primer legislador porteño en la lista de PRO. El precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, celebró la renuncia de Franco Rinaldi a su precandidatura como legislador porteño y aprovechó para criticar a su rival en la interna, Jorge Macri (PRO).

A través de las redes sociales, el dirigente de Evolución apuntó: “Nosotros siempre sostuvimos la misma posición. Lo de Franco Rinaldi no fue un exabrupto o una performance, como quedó demostrado con la multiplicidad de videos con agravios para diferentes colectivos. Alguien que tuviera estas expresiones no podía estar en Juntos por el Cambio porque no representa nuestros valores”.

“Jorge Macri siempre consideró, y sigue considerando, que el pedido de disculpas era suficiente. Tanto así, que no le pidió a Rinaldi que retirara su candidatura, sino que él renunció cuando le pareció apropiado. Y Jorge Macri le agradece, como si fuera un gesto patriótico”, se quejó el senador.

En esto, Lousteau tiene algo de razón: “sostener candidatos que tienen expresiones homofóbicas, clasistas, racistas y antisemitas, instalar la cultura del no-debate, oponerse a la boleta única o jugar con el gris de la Constitución, son límites que Juntos por el Cambio nunca había cruzado”.