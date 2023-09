Las crisis sacan lo peor de los políticos: se olvidan de sus fracasos y opinan sobre los errores de los demás. Una Fundación cultural a la que le importa poco la cultura. Y una horda de legisladores mediocres.

Sincericidios

La diputada provincial Sofía Sierra en una entrevista sostuvo: “Estamos legislando de manera mediocre e irresponsable”. Lo dijo después de que la Cámara aprobara una modificación a su reglamento interno, oficializando el uso del acta de labor parlamentaria y agregando sanciones a los diputados que falten, sin justificación, a sesiones y reuniones de comisión.

“Estamos legislando de manera mediocre e irresponsable y a muchos legisladores no les gustó que diga eso… Cometimos varios errores en proyectos de ley que fueron cuestionados y criticados”, dijo, haciendo algo que ahora podría llamarse “la gran orozco”. Definamos qué es una “gran orozco”: es un mea culpa disfrazado, con el que el autor del mea culpa sale beneficiado y sus pares perjudicados.

En la legislatura, si uno grita “mediocre” un martes, hay por lo menos 60 personas que se darán vuelta pensando que el merecido insulto es para esa persona, el que sobreactuó indignación fue Adrián Valenzuela, que salió a criticar el trabajo de sus pares y trató de mediocre al diputado Gustavo Dantur, ex-intendente de Río Piedras, y le aclaró que “ponerse un saquito y hacerse lustrar los zapatos no tiene que ver con el trabajo legislativo, que no se centra tampoco en la discusión de leyes, sino en el contacto con los vecinos”.

Palos pa’ Estrada

Emiliano Estrada boconea tanto, que la deja picando para que salgan a defenestrarlo. Y el que no desaprovechó la ocasión fue el diputado provincial Luis Albeza. El legislador enfatizó que Estrada no es el indicado para opinar sobre las finanzas de la provincia, ya que como Ministro de Economía de la gestión anterior quedó una deuda de 640 millones de dólares que aún se sigue pagando.

“Estrada se equivoca al considerar que el disponible en plazo fijo es un activo sin asignación específica. Debería conocer que la nómina salarial de la provincia asciende a más de 40 mil millones y que además el Gobierno de Salta tiene que cancelar la deuda que se generó durante la gestión del mismo Estrada”, dijo a un medio local. Y, de taquito, Albeza recordó que Estrada dejó a la Provincia de Salta con déficit fiscal y una deuda de 640 millones de dólares, de los cuales se pudieron pagar 128 millones. En noviembre se deben cancelar 32 millones de dólares más. Albeza, por último, habló de pesada herencia, aunque no mencionó esos términos, algo macristas. Sí habló de déficit fiscal, la deuda pública, ajuste infundado y las obras paralizadas por la falta de redeterminación de precios, hospitales sin insumos, etc. La pesada herencia de Estrada.

Cárcel 2.0

Diario El Tribuno nos sorprende con una noticia: En Mendoza, inauguran cárcel con sistema de seguridad inteligente único en Latinoamérica. El artículo está atiborrado de alabanzas a la cárcel, donde los presos tendrán más beneficios que cualquier barrio salteño, al menos mientras Bettina Romero maneje o desmaneje los destinos de la Muni.

Parrafadas resaltando que es una nueva cárcel con tecnología de última generación, infraestructura funcional y dotada con inhibidores de señal. “No existe en Latinoamérica una cárcel de esta naturaleza”, precisó el gobernador Rodolfo Suarez al finalizar la recorrida por las instalaciones de la cárcel del servicio penitenciario mendocino.

El complejo Almafuerte II que «cuenta con un sistema de seguridad inteligente que incluye 192 cámaras, dos de ellas con lectores de patente; sensores perimetrales externos; escáner tipo aeropuerto, sistema de identificación biométrica para apertura de puertas de ingreso, data center, centro de monitoreo, videowall y centro de grabación y almacenamiento de filmación», se detalló.

Además, fue diseñada con controles electromecánicos a distancia, cámaras y sensores de control de 24 horas, cámaras de sensores de reconocimiento biométrico e inhibidores de señal de telefonía por zona.

Ideal para llenar esas celdas de funcionarios que no funcionan.

Wayar y las mordazas de antes

Walter Wayar insiste en contra de la ley mordaza. “Discutir la ley mordaza es caer en una serie de errores, como si viviéramos en una burbuja”, afirmó. “En lo personal, no estoy de acuerdo. Es posible que la ley tenga algunos artículos que sean necesarios y buenos, pero debemos considerar el contexto en el que estamos viviendo. Hoy en día, después de una devaluación del 20%, cuando los recursos que antes no eran suficientes ahora lo son aún menos, cuando vas a supermercados, corralones o carnicerías y te dicen que no hay precios o que no hay mercadería, ¿en ese contexto deberíamos estar discutiendo una ley en Salta que ya establece lo que es delito? Ya hemos establecido una fiscalía de delitos cibernéticos en Salta, y está funcionando muy bien gracias a una fiscal muy capaz y brillante. Dejemos que siga trabajando”, agregó.

Es curioso que Wayar utilice estos argumentos: que no se puede legislar sobre ciertos temas debido a la devaluación o a problemas sociales. Si fuera así, tendríamos que cerrar el Senado porque nunca sería un buen momento para abordar aspectos de la sociedad.

El legislador de Cachi también habló de su rechazo al proyecto, especialmente al artículo 50 del mismo que busca proteger a los funcionarios públicos de las críticas.

Si hace 30 años, a cualquier salteño le hubieran dicho que décadas después el ex-vicegobernador de Juan Romero estaría defendiendo la libertad de expresión en los medios, no lo hubiera creído. Pocos gobiernos han atacado tanto a la prensa.

Quizás la molestia de Wayar se deba a que él ya sabe que no hace falta una ley para silenciar a los medios.

Palos para la cultura

Aunque ya hemos dado cuenta de esta situación en la web de este semanario y aunque generalmente este espacio se usa para castigar a los que se van de boca y son esclavos de sus palabras, también es bueno y necesario dar cuenta de lo que pasó con una obra de teatro en Salta. Es urgente hablar del tema (que ningún otro medio mencionó) porque en parte es lo que viene: le quitaron la sala a una obra teatral, dos días antes del estreno, para dársela a unos organizadores de un congreso. La sala había sido solicitada con meses de anticipación.

Quien denunció esto en sus redes fue Cristina Idiarte. “Nos expresamos para manifestar nuestro repudio al accionar de la Fundación Salta cancelando la fecha de nuestra presentación a dos días de la misma. Luego de haber pedido con anticipación la fecha del 31 de agosto para la obra ‘A por la Tercera’, mediante nota que adjuntamos de fecha 10 de julio, nos proponen cambiar el día, a lo que respondemos que no podemos dar respuesta a las personas que compraron sus entradas anticipadas, más el gasto económico que significa cambiar gráfica y medios de difusión para informar esto; sin contar el alquiler de técnicos y transporte que la obra precisa. La respuesta a esto por parte de esa institución fue requerirnos el número de entradas vendidas como determinante de la movilidad de fechas”, dijo Idiarte en sus redes sociales.

Estas palabras de Idiarte son valiosas: “Advertimos a la comunidad cultural toda este accionar para no ser víctimas del juego inescrupuloso de poner el valor económico por sobre la soberanía cultural. Soberanía que sostenemos los hacedores culturales pero también el público y la comunidad toda. Sin una política cultural en defensa de los trabajadores de la cultura, la vara la impone el negocio de los teatros rentados. ¿Cómo sobrevivimos a esa debacle? ¿Cómo hacer frente a la industria de la cultura? ¿Cómo acceder a espacios que priman lo económico por sobre el compromiso y la cultura?” Lamentablemente, por el rumbo que podría tomar el país, es posible que esto pase más seguido.

Estrada ahora es opinólogo

“El Gobierno de Salta tiene más de $38.000 millones en plazo fijo… Se podría pagar el bono”, dijo el diputado nacional y derrotado candidato a gobernador. Desde que perdió por paliza, Emiliano Estrada se ha vuelto sommelier de derrotas ajenas y opinólogo. Hace recordar a esos ajedrecistas amateurs que se paran a mirar una partida que disputan dos eximios ajedrecistas y opinan en voz alta. Siempre, en esas ocasiones, de la mesa dicen con razón: los de afuera son de palo.

El legislador nacional se refirió a la situación económica nacional, considerando más que necesario recomponer los salarios, por el impacto que tuvo la devaluación en el incremento de precios.

“El que primero tiene que dar el ejemplo es el Estado, no le puede pedir a todos los argentinos que hagan el esfuerzo antes del Estado. Todas las provincias tienen depósitos con sumas millonarias, casi dos billones de pesos en el sistema financiero, incluida la ciudad de Buenos Aires”, dijo.

“Salta tiene al 30 de junio, datos publicados por el BCRA, depósitos por 38 mil millones de pesos, es una suma considerable para una provincia con tanta pobreza. Roberto Dib Ashur decía que teníamos superávit y después lo mandaron a callar porque la gente pide más plata”, declaró Estrada y añadió que “lógicamente, se podría utilizar para pagar el bono”.

Lo gracioso es que Estrada, cuando era Ministro de Economía de Juan Urtubey, no era tan generoso con los trabajadores. De hecho, terminó su mandato detestado por los docentes, a los que les escatimó los incrementos. Incluso se sumó a la amenaza de “día no trabajado, día no pagado”. Estrada solo es irresponsablemente generoso con las finanzas cuando no está a cargo él.