Faltan pocos días para las elecciones y los candidatos se están tirando con todo.

Villegas disparó contra Orozco

Andrea Villegas disparó sin piedad contra la concejal libertaria: “Orozco intenta capitalizar la bronca con un candidato que vive de los privilegios de la casta política”, dijo en una emisora local

La precandidata a Diputada Nacional del Frente de Izquierda consideró “demagógica” a la concejal mileicista.

La docente autoconvocada y candidata del Frente de Izquierda, Andrea Villegas, consideró que Emilia Orozco “se hizo famosa por difundir el millón de pesos que gana de dieta por ser concejal capitalina en pleno conflicto salarial de la docencia y salud”, declaraciones que realizó solo con fines demagógicos, ya que nunca presentó una ordenanza para que se bajen los montos de dietas y sueldo de funcionarios”.

“Sus candidatos son la derecha más recalcitrante, explotando hasta niños y obreros sin derechos en sus campos, como (Alfredo) Olmedo que nunca agarró una pala y vive de destruir el suelo con la soja transgénica”, enfatizó Villegas.

La vocera y la máquina de desmentir

Después de haber desestimado rotundamente –la semana pasada– cualquier idea de que el país esté atravesando una crisis económica, la mediocre portavoz presidencial, Gabriela Cerrutti, ha decidido elevar el nivel de confusión y ha proclamado con total seguridad que es totalmente falso que 6 de cada 10 niños en la gloriosa Argentina experimenten alguna sensación remotamente parecida al hambre.

Claro, Cerruti tuvo alguna lucidez al admitir que tal vez existan algunas rarísimas excepciones de desnutrición en lugares muy, muy lejanos de los bulliciosos centros urbanos, pero dejó bien claro que eso no tiene absolutamente ninguna conexión con la disponibilidad de alimentos en sí. Además, con una seriedad digna de admiración, la portavoz presidencial afirmó que el Gobierno tiene la percepción de que “casi se roza la perfección en términos de empleo en todas las provincias”, y no dudó en recalcar que en aquellas ocasiones en que uno no puede obtener un salario formal, el Ejecutivo nacional amablemente ofrece algún tipo de ayuda divina.

“¿Existen comedores con gente? ¡Por supuesto! Pero ¿tener hambre? ¡No, claro que no! Simplemente están ahí para deleitarse con el ambiente comedoril. Acceder a los alimentos a través de los comedores es, obviamente, la última palabra en experiencias culinarias”, declaró con un desparpajo admirable.

“Pino” haciendo footing

“Recorrí más de 50 municipios, sé lo que la gente necesita”, dijo Oscar Rocha Alfaro. El precandidato de Juntos por el Cambio ha hecho del caminar su gran virtud política. “Vengo del Partido Renovador, y siempre estuve al lado de la gente. Caminé por todos los municipios y conversé con la gente”, remarcó “Pino” Rocha. Aunque después parece que le empezaron a doler los pies o los cayos: “Caminar la ciudad no es lo difícil, el tema está en competir en una interna que no es muy democrática y donde hay poca participación”, admitió.

No es candidato a nada, pero sigue delirando en los medios

Marcos Urtubey sigue “regalando” sus opiniones extravagantes en los medios.

El ex aspirante a ser intendente de la ciudad de Salta, quien evidentemente no se rinde ante el olvido político, decidió conceder una entrevista radiofónica y nos obsequio su perspicacia sobre su futuro como piedra en el zapato para los salteños.

“La política es como que toma determinados puntos que no se tienen que hablar, porque no son políticamente correctos los dejamos como un tabú: el tema de las drogas, el tema del aborto en su momento, el tema de la eutanasia. No entremos en esos temas porque es para quilombo. Si sos político, tenés que, más allá del interés personal o la ambición, tener cierta idea de lo que se quiere para la sociedad del futuro. Yo quiero para Salta pensar a largo plazo, entonces estos temas sociales, por más de que tengamos una provincia conservadora, es necesario darlos porque los chicos se mueren como pajaritos en los barrios por el consumo de las drogas, ¿y qué hacemos con eso?”, reflexiona con gran soltura.

Urtubey compartió con alarde que después del 14 de mayo decidió embarcarse en un titánico máster para desmantelar el lavado de dinero y la conexión con el narcotráfico… ¡en España, nada menos! También hizo hincapié en que, sorprendentemente, el mundo entero está perdiendo la batalla contra el narcotráfico, no solo Argentina, debido a los enormes recursos de los traficantes y las ligeras limitaciones gubernamentales que, por alguna razón, suelen carecer de voluntad política.

Con gran perspicacia, Urtubey afirmó que la situación del narcotráfico y el consumo de drogas en Salta es motivo de inquietud, aunque no llegue a los extremos de Rosario, donde según su criterio el principal problema es la compañía tan entrañable que mantiene con la política. Una lucha contra el crimen o, bueno, tal vez simplemente una relación terapéutica.

En lo que respecta a Salta, señaló que ser una especie de autopista para el narcotráfico ha convertido a su sufrida población en víctima. ¡Oh, pero espera! Urtubey no olvido mencionar su audaz propuesta de crear un Centro de Cultivo de Cannabis Medicinal, que por supuesto desató polémica durante su campaña.

El gran Urtubey no resistio a compartir su análisis sobre las próximas elecciones nacionales. Según él, hay individuos que parecen estar seriamente enganchados a ser candidatos, una especie de adicción a las elecciones. Estos valientes que carecen de poder pero no de persistencia, todos ansían mantener vivos los partidos políticos… ¡y probablemente sus egos!

Nuestro inigualable ex candidato sugirió que los partidos deberían abrir sus puertas a jóvenes aspirantes con energía y ganas de trabajar, porque aparentemente los novatos andan como Pedro por su casa. También lanzó su veredicto sobre el posible gabinete del gobierno de Gustavo Sáenz: “No estaría mal si refrescan con unos jóvenes” dio a entender, y no perdió la oportunidad de criticar los rumores sobre el equipo de la municipalidad de Salta, donde parece que algunos “fracasados de antaño” podrían hacer su reaparición triunfal.