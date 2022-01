Luego de las declaraciones del Papa Francisco tratando de egoístas a quienes no quieren tener hijxs, una reflexión oportuna.

El Papa Francisco -quién decidió no tener hijxs y dedicar su vida al celibato- criticó a quienes eligen tener mascotas en lugar de hijxs. Esto sucedió durante una audiencia general en el Vaticano, donde incluso lo catalogó como “una forma de egoísmo” que conduce a una pérdida de “humanidad”.

“Hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que la gente no quiere tener hijos, o sólo uno y no más. Y muchas, muchas parejas no tienen hijos porque no quieren, o tienen solo uno – pero tienen dos perros, dos gatos…Sí, los perros y los gatos toman el lugar de los niños“, dijo el Papa.

“Sí, es gracioso, entiendo, pero es la realidad. Y esta negación de la paternidad o la maternidad nos disminuye, nos quita nuestra humanidad. Y así la civilización envejece y sin humanidad, porque pierde la riqueza de la paternidad y la maternidad. Y nuestra patria sufre, ya que no tiene hijos“, agregó.

Sin embargo las criticas hacia los dichos del máximo representante de la iglesia católica no se hicieron esperar. La docente Cecilia Sola fue una de las que deslizó una respuesta y la compartimos:

En un mundo sobrepoblado, con hambre, con los recursos naturales agotados o a punto de, con la riqueza concentrada en menos del 10% de la población, la máxima autoridad de la iglesia Católica llama egoistas a quienes, por la razón que fuera, y que ciertamente él desconoce, deciden no procrear, no reproducirse, no mapaternar,

Este hombre, que jamás tuvo hijos, que sepamos, que nunca sabrá lo que es gestar y parir, desconoce además otro montón de cosas. O elige ignorarlos.

Desconoce o elige ignorar el hecho de que el 11% de los hogares argentinos son monoparentales, y de ese número un 84% está a cargo de madres que crian solas a sus hijes, con abandono absoluto o casi absoluto por parte del progenitor masculino.

Tampoco parece ser importante para el jefe de la grey católica el hecho de que las mujeres con hijos consiguen menos o peores trabajos, y ganan entre un 35 y un 37 % menos.

Eso para no hablar de lo que significa ir a alquilar con criaturas

» SIN NIÑOS »

» PERSONA SOLAO PAREJA SIN HIJOS »

Desde que lugar diatriba sobre la maternidad y la paternidad un hombre célibe, rodeado de hombres célibes en un contexto de extrema riqueza y poder?

Como puede calificar de egoistas a alguien estos hombres, históricamente servidos por mujeres – las monjas- excentos de impuestos y cuyos dineros podrían muy bien mitigar el hambre, la sed y la enfermedad de esas infancias que dicen desear que nazcan?

Según la Secretaria Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia hay 21468 infancias y adolescencia esperando ser adoptadas.

En vez de insultar a quienes responsable y libremente deciden no tener descendencia, fomenten entre sus fieles la adopción amorosa y responsable. Hablen de familia como núcleo de amor y no como estereotipo heterosexual.

Dejen en paz a quienes deciden otorgar amor a las mascotas. Tal vez no pueden sostener a un hijo.

Tal vez no quieren.

Estaba por decirles que si tanto quieren hijos, que vayan y adopten.

Pero no. Mejor no. Ellos no.