Entró por las trompas, salió con trasplante de corazón y una pierna menos

En el mundo mágico de la medicina privada argentina, donde todo es posible si uno confía lo suficiente (o paga la cuota al día), Alison Calfunao, de 30 años, ingresó a la Clínica San Lucas de Neuquén para una intervención menor y salió con un souvenir que no estaba en el presupuesto: una pierna menos y un corazón nuevo.

Lo que debía ser una sencilla ligadura de trompas —esa operación de rutina que no debería complicarse más que elegir qué serie ver después— terminó en dos paros cardíacos, una amputación por encima de la rodilla y un trasplante de corazón de urgencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Todo en menos de un mes. Eficiencia quirúrgica al estilo “compre uno, llévese tres (problemas)”.

Mientras la familia pide explicaciones, los médicos parecen practicar la versión clínica de la ley del hielo: silencio absoluto. Ni un llamado, ni una disculpa, ni siquiera un emoji triste por WhatsApp. Nada.

Mientras tanto, el caso sirve como recordatorio de que en ciertos hospitales privados, las cirugías son como cajas sorpresa: nunca se sabe con qué vas a salir.