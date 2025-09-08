El sujeto ya registraba antecedentes por delitos anteriores y una condena de 2022.

La fiscal penal de Cerrillos, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 1, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 36 años, acusado del delito de robo simple (dos hechos).

El primero de los casos fue denunciado por el propietario de una vivienda ubicada en barrio Santa Rosa, quien manifestó que el 9 de mayo pasado, un albañil le comunicó que el alambrado, la reja y otras estructuras de su propiedad estaban dañadas, y que notó la falta de algunos objetos. Al presentarse en el lugar, constató que habían roto los hierros de la ventana del quincho y que habían sustraído cuatro reposeras de aluminio, un radiograbador, una caja de herramientas y una pava eléctrica.

El segundo hecho fue denunciado por el propietario de una vivienda ubicada sobre Ruta Provincial 23 a la altura del kilómetro 2, en la localidad de Cerrillos. El denunciante manifestó que, al llegar a su domicilio con su pareja, esta advirtió la presencia de un individuo que salió por una ventana violentada y se dirigía a la parte trasera de la propiedad. En el interior de la vivienda fue hallado un teléfono celular que el sujeto habría dejado olvidado en su huida

Al revisar la casa, el propietario notó la ausencia de diversas piezas de joyería, entre ellas quince cadenas con dije, seis anillos y diez dijes, todos de metal tipo plata.

En ambos casos, personal del Grupo Investigativo realizó las tareas de rigor, incluyendo relevamientos vecinales, inspección ocular y levantamiento de huellas por parte de Criminalística.