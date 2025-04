Elio Daniel Rodríguez

Recientemente publicado por Editorial Dunken, el libro de Diego Ramos, “Con la Fuerza del Cielo. Milei, el Moisés argentino: Causas e impacto de la utilización del relato religioso-teológico en política”, se propone como un análisis político sobre las causas e implicaciones de la utilización de cierto tipo de relato en el marco de una sociedad mayoritariamente identificada con el cristianismo. Su autor es licenciado en Ciencias Políticas, y profesor de Filosofía y de Ciencias Sagradas. A continuación, reproducimos los tramos más sobresalientes de una entrevista que le realizamos.

EDR–¿Qué es, si es posible sintetizarlo, lo que planteas en tu libro “Con la fuerza del cielo: Milei, el Moisés argentino”?

DR–Esta es una preocupación que venía teniendo desde el 2014, donde venía observando cómo, ciertos personajes de la dirigencia política, constantemente venían utilizando el recurso de lo religioso y lo teológico, sobre todo a partir de un modo de presentación que tiene que ver con la culpa. Recuerdo cuando esto se instauró a partir de la aparición con fuerza del PRO, de Mauricio Macri, en la campaña electoral y sobre todo cuando ganaron las elecciones y asumió la presidencia de la Nación. Para poder comenzar a establecer esta idea de los ajustes, para poder de alguna manera deslindar responsabilidades y para llevarnos más adelante a lo que fue el fenomenal endeudamiento, inédito, ilegal e ilegítimo, por supuesto, había que establecer ciertos culpables. Bueno, la culpa la tenía la sociedad. Fijate que la categoría, la palabra, la idea de culpa es un elemento teológico-religioso que se ha comenzado a utilizar con mayor frecuencia.

La cuestión teológico-religiosa no es algo nuevo. Siempre ha estado presente. Pero va emergiendo de acuerdo a los escenarios y las necesidades de uso, especialmente para el sacrificio de las sociedades. Entonces, cuando surge el gobierno de Mauricio Macri, un poco para legitimar y justificar ese endeudamiento, se comienza a armar un relato, un discurso, sosteniendo que las sociedades habían gozado de muchos beneficios y que eso había que remediarlo.

Es muy parecido al mito judeo-cristiano relacionado con la aparición de la famosa serpiente, que comienza a tentar a Adán y a Eva, diciéndoles que coman ese fruto prohibido, que se lo merecen, que no se limiten en eso, porque si ellos comían de ese fruto prohibido iban a poder conocer. Ese relato judeo-cristiano de la caída, lo que nos está diciendo es que hay una deidad que no quiere que goces ningún fruto porque vas a conocer. Eso significa que el conocimiento, que la experiencia, que el sentido de vivir bien, si se quiere, da ciertos beneficios que están reservados para un sector. Por supuesto que los personajes de la Biblia, cuando comen de esos frutos, son desterrados. Y son desterrados por querer ser iguales que la deidad.

La deidad, que en este caso es el mercado, se enoja mucho, se ofusca cuando las sociedades comienzan a recuperar ciertos derechos políticos, económicos, sociales, culturales… y empieza a decir con mucha fuerza: “Ese fruto no es para ustedes. Ese beneficio no es de ustedes. Por lo tanto, por haber gozado de ciertos frutos y de ciertos beneficios, ahora van a tener que, con el sudor de la frente, arrastrarse para poder remediar de alguna manera esto”. Pero, bueno, por supuesto que el relato sigue diciendo que en algún momento va a llegar la “tierra prometida”.

Es la “tierra prometida” que siempre la derecha, a partir del neoliberalismo, le promete a la sociedad: “Ahora sufran, pero más adelante van a tener la tierra prometida que es la lluvia de inversiones, el trabajo digno, cobrar en dólares, etc.” Muchas manifestaciones son las que tiene el relato a partir de eso.

EDR– En esa línea el economista Javier González Fraga decía en 2016 que “le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”

DR– Exactamente. Claro, sí, sí. “¡Ah!, ¿ustedes querían viajar, querían comer el fruto prohibido, querían comprarse plasmas? No, esto no es para ustedes. Ahora van a tener que pagar”. Bueno, ahí está el relato, la utilización del relato. Por supuesto que, para poder establecer un sistema de ajuste brutal, es necesario utilizar ciertos relatos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se utilizan esos relatos? Bueno, nosotros tenemos sociedades cristianas. Más del 85 % de nuestra sociedad es cristiana, sea católica o protestante.

¿Qué teología subyace en esos campos cristianos? Nosotros tenemos, sobre todo los que somos del norte, tenemos lo que se conoce históricamente –y la colonización llega aquí a partir de ella– como la “pedagogía de la evangelización”. Esta pedagogía de la evangelización vino a imponerse de una manera muy cruenta, muy violenta. A su vez, muy dentro de esa pedagogía de la evangelización hay un elemento sustancial que es la “teología de la resignación”.

Esa teología de la resignación todavía sigue siendo muy fuertemente utilizada. Vos fíjate que la gente, cuando recibe la boleta de la luz o cuando va al almacén y empieza a ver los precios, piensa, “…y bueno, ¿qué vamos a hacer?”. O “no queda otra que pagar”. Hay una resignación. La resignación de la sociedad es cultural, porque está metida esta matriz de la teología de la resignación. Por eso nosotros decimos que detrás de cada política hay una teología. Y por supuesto, nos referimos a que ninguna teología es inocente.

Está ese componente teológico de la resignación, pero también existe otro campo muy amplio que es el protestantismo que se construyó a partir del pietismo. El pietismo es esa construcción de relación de uno con Dios, pero a partir de una característica muy particular que es el individualismo; hay mucho individualismo en las experiencias de la iglesia protestante. No hay una conciencia ética social. […] Entonces, si vos o yo somos de extrema derecha, ultra neoliberales, vamos a decir “aquí tenemos un campo fértil perfecto, gente resignada y gente individualista”, es decir, lo mejor que podemos tener para que se instaure un modelo hegemónico de ajuste; las prácticas de la sociedad las tenemos a nuestro servicio. Hay históricamente una permeabilidad muy interesante a nuestro favor, si fuésemos conservadores y de derecha, para poder implementar estos ajustes.

No es casualidad que el actual presidente, Javier Milei, se arrogue la figura de Moisés. De hecho, viene a prescindir de la política. Cuando él asume la presidencia se pone de espaldas al Congreso que es el espacio, el lugar, el recinto de la democracia, de la discusión, del debate y sobre todo de la lógica política. Él se pone de espaldas a eso. No le interesa la razonabilidad política. No le interesa la lógica política. Le interesa imponer un discurso, una construcción fenomenal teológico-religiosa a partir del ropaje de Milei, diciendo que viene con un nuevo pacto. Por eso no es casual el Pacto de Mayo, el Pacto de Junio, ese famoso pacto que construyó a partir de esta idea imaginaria de que él venía con una nueva “tabla” para redimir a esta sociedad que estaba corrupta y que estaba impura, y que él iba a purificar. Entonces, cuando ellos expresan que son los mejores, vienen a “santificar” y a terminar con lo putrefacto que es [para ellos] la política.

Por eso, necesitan presentarse como odiadores seriales de la política. Milei dice que detesta la política, que odia la política. Necesita construir ese relato para pararse pura y exclusivamente en el campo religioso, para poder demonizar a la política y para poder llevar adelante todo este proceso de brutal ajuste que está haciendo con la sociedad.

EDR– ¿Hasta qué punto lo que expresa Milei se trata en su caso de un relato construido artificialmente a sabiendas, y no de algo asumido por él como totalmente cierto?

DR– En todo relato y en toda construcción mítica hay un sustrato de verdad. Él está convencido de lo que está diciendo. Construye un relato a partir del convencimiento de que hay algo que purificar. Es lo que los griegos llamaban hierocracia, que era el gobierno de los dioses, de los divinos, gente que considera que una deidad superior los convocó, los llamó, para purificar este mundo.

Lo hizo también Donald Trump en la campaña anterior, y en la anterior, siempre respondiendo y diciendo que venían al ser llamados por Dios para darle una segunda oportunidad a los Estados Unidos. De hecho, Trump está muy convencido de que, en esa bala que no le impactó en la cabeza en el atentado, estuvo la mano de Dios. […] Aparecen personajes que van comprendiéndose como sujetos llamados por una entidad superior. Por supuesto que hay mucho de estudio propagandístico. La tienen muy clara y muy aceitada. Pero, a su vez, estos personajes incorporan elementos de tal manera que terminan llevando a las sociedades a discutir y a meterse solamente dentro del campo de lo religioso y ahí está el peligro. […] Entonces, si quedamos como sociedad entrampados dentro del campo religioso y perdemos el campo de la política, porque es dentro del campo de la política donde discutimos y recuperamos los derechos, comenzamos a tener un grave riesgo. Por eso, no es casual la demonización de la política y la vulgarización que Javier Milei y sus personajes hacen de la política. Vulgarizan mucho a la política, la ridiculizan mucho porque necesitan romper con el verdadero sentido de la política, que justamente tiene que ver con el bien común.

EDR– Hay quien habla, e incluso, si no estoy equivocado, se cuenta en el libro “El loco”, cuyo autor es Juan González, que Milei sostiene que Dios, al que él llamaría “el UNO” se le habría revelado y le habría encomendado una misión. Al existir estos dos factores, revelación y misión, ¿qué lejos pensás que estamos de un caso de delirio místico?

DR– Si, están todos esos condimentos. Una persona, para poder decir lo que dice, imaginar todo lo que imagina y tener ese grado de convicción en ese escenario o montaje que arma, solamente puede actuar a partir de un delirio. Hay un delirio místico muy fuerte y muy peligroso en Javier Milei. Todos los que produjeron a lo largo de la historia situaciones delirantes, valga la redundancia, estuvieron bajo la lógica del dominio de cierto delirio místico. Los teólogos hablan de la teofanía, es decir, del encuentro que hay entre Dios y un ser humano, y muchos de los estudiosos concuerdan en que, en esa relación, esa teofanía del encuentro de Dios con el humano como en el caso de Dios y Moisés, hay un encuentro doble. Afirman que ese encuentro, esa teofanía te produce admiración, porque es algo sobrenatural, pero al mismo tiempo, como es algo sobrenatural y no es algo conocido o cotidiano, no solamente te asombra, sino que también te produce miedo. Milei tuvo la capacidad de construir a partir de ese delirio místico, con la sociedad argentina, una especie de teofanía. […] En este delirio en el que Milei dice lo que dice, viene a contrarrestar lo que somos nosotros como sociedad solidaria. Es tan potente el delirio en Milei que primeramente tuvo que encontrar un enemigo muy fuerte para que su delirio místico sea de esplendor; entonces no es casualidad que el primer enemigo que él toma en tiempos de campaña es el mismo Papa Francisco. A Francisco lo empieza a señalar como “el representante del maligno en la Tierra”. Él necesita encontrar un enemigo de esa talla para poder construir su figura mística, delirante y mesiánica.

Pero, ¿por qué también lo ataca a Francisco? Francisco habla mucho de confraternidad política. Cuando se habla de la fraternidad política, de lo que se está hablando en el fondo es de inclusión de todos los sectores de la sociedad dentro de la política. Lo que hace Javier Milei en la lógica de la construcción de su política es eliminar la fraternidad, por eso necesita atacarlo a Francisco. Él necesita eliminar la fraternidad dentro de la política, y para eso precisa imperiosamente imponer el relato del odio. Para poder tener una sociedad selectiva donde un grupo pequeño se beneficie con este proceso político económico que están llevando adelante necesitan borrar la fraternidad; eliminarla.

EDR– Hay una idea presente en el cristianismo en la que se asocia sacrificio con liberación. Desde este punto de vista, ¿hasta qué punto no se insiste con esto y se le dice a la gente, si bien con otras palabras, que para ser libres primero hay que sufrir o que el camino de la liberación es el sufrimiento?

DR– Tal cual. El sentido sacrificial es muy fuerte. […] Se entiende que nuestras sociedades históricamente han aprendido a darle un sentido teologal al sacrificio, entendiendo que el sacrificio, a la larga o en algún momento, va a tener sus resultados. Pero ahí entra otro elemento que es una cuestión mucho más escatológica, y es esa cuestión del final de los tiempos que va a llegar para equilibrar todo este caos, todo este desorden. Obviamente, el sentido del sacrificio que ellos proponen, llevando a la sociedad a la mayor indignidad que se puede tener, es en el fondo una propuesta con un sentido escatológico, es decir, “en algún momento esto va a cambiar” o “en algún momento esto va a estar mejor”.

Sí, por supuesto que el sentido sacrificial que implementan estos personajes como Javier Milei tiene un componente sumamente teológico. Pero, ¿por qué lo hacen? Porque hay una historia de esas características. Tenemos una matriz sacrificial nosotros en nuestra sociedad, sobre todo sociedades como la nuestra, más del norte. Yo vuelvo al principio: tenemos una sociedad en un elevado porcentaje cristiana. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es la responsabilidad que le cabe a estas comunidades cristianas?

Si aparece un sujeto como Javier Milei, si aparece un sujeto presentándose como un profeta, entonces, ¿cómo es posible que acontezca un profeta de estas características? No nos queda duda de que en las comunidades de fe hay una ausencia de profetismo. Cuando no se construye la palabra, cuando no hay criticidad, cuando las comunidades de fe pierden el sentido ético social cristiano de la responsabilidad de la historia, eso nos lleva a entender que es posible que aparezcan, que surjan estos personajes disfrazados de profeta.

Por eso, la preocupación que aquí hay es una preocupación política. Es decir, nosotros tenemos una preocupación política de cómo el relato religioso-teológico se va metiendo en el campo de la política para solamente transformar un escenario desde el campo religioso y prescindir de la política, anular a la política. Por eso, insisto con esto, la demonización que hay hacia la política y, por supuesto, detrás de eso, de los derechos, la democracia y demás cuestiones es algo sistemáticamente pensado y elaborado.

EDR– Me parece entender que un caso de delirio místico implica, además, como una de sus características, que quien lo padece no repara en medios para conseguir sus fines, ¿es así?

DR– Por eso se escuchan esas incoherencias en el relato. Por eso hay tanta inconsistencia lógica en lo que dicen. Hay mucha falta de lógica y mucha incapacidad o ausencia de racionalidad política en las expresiones y en los modos de explicar. ¿Por qué? Porque el misticismo los va llevando puestos. O sea, no necesitan ellos establecer en el relato una racionalidad política. No precisan responder políticamente. Les basta imponer un relato que para ellos es superador, teológico y sobrenatural. Es decir, lo sobrenatural no tiene explicación. Entonces [dicen]: “No me preguntes por qué hay ajuste; no me preguntes por qué hay pobreza; no me preguntes por qué reprimo; no, no; es algo tan sobrenatural que después vos lo vas a entender”. Hay que fijarse que, con todas las explicaciones, especialmente las que da Adorni, uno se queda mirando y preguntándose “qué ha querido decir”. Porque hay una ausencia de pensamiento y de racionalidad política. Por eso, nosotros, los comunicadores sociales, la dirigencia política, la gente que construye sentido común, tenemos una gran responsabilidad de desmitificar este relato.