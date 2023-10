Por Mario Flores*

La muestra visual titulada “Sentimientos”, de la artista plástica y docente tartagalense Rosa Oviedo, nacida en 1985, estará vigente hasta el 15 de octubre en el hall inferior y superior del Centro Cultural Tartagal de 08:00 a 13:00 y de 18:00 a 22:00 H, con entrada libre y gratuita.

¿Cuál fue el proceso de selección y curaduría de las obras expuestas en la muestra «Sentimientos» y el por qué del título?

Para esta muestra he seleccionado obras que representan un poco de mi trabajo y de lo que me fascina hacer día a día en mi taller. La serie de rostros es de mis preferidas, porque considero que tienen mucha expresión y que desde el lugar del espectador también generan sensaciones únicas. «Sentimientos» es una palabra que engloba todo lo que fluye en mí a la hora de trabajar con el proceso de cada obra: las emociones que provoca este desarrollo es justamente lo que quiero que el observador capte, muchas veces, al pintar se generan sentimientos de satisfacción a la hora de ver el resultado, o de frustración cuando el mismo no es el esperado. Es un combo de sensaciones que forman parte del trabajo y por eso se adecúa perfectamente al nombre de esta muestra. La serie de rostros la empecé a realizar en época de pandemia, me parecía un buen momento ya que contaba con tiempo para el proceso y estábamos tan vulnerables que permitía también transmitir emociones. Desde el 2020 a 2023 surge una transición en mis obras, una evolución en cuanto a técnica de realismo, se puede observar a la vista si comparan los primeros rostros y el último, eso me reconforta. Los cuadros realizados en lienzo están colocados y distribuidos sobre atriles debido a su tamaño, el espectador también cuenta con una excelente visión. En cuanto a las obras en bolígrafos, los he colocado sobre un biombo, debido a que son más pequeños y necesitan un espacio donde se los podría exhibir de mejor manera, los he ubicado por temáticas. En esta muestra se están exponiendo 16 cuadros de la serie rostros y 19 obras realizadas en técnicas de bolígrafos. Hay muchos artistas que me fascinan, más que nada profesores con quien he tenido la dicha de estudiar y aprender, quienes han hecho de este proceso evolutivo una riqueza invaluable para mi carrera, si hablamos de admiración sin dudas sería hacia mis maestros.

¿Cuáles son las principales diferencias técnicas en el uso de bolígrafos y elementos de uso común con respecto a otros procedimientos visuales?

¡La técnica de bolígrafo es espectacular! Creo que el desafío que representa es lo que más me atrae… A diferencia de otras técnicas de pintura, el trabajar con birome implica mucha paciencia y cuidado ya que, una vez impregnada la tinta, es muy difícil borrar o corregir. Se trabaja sobre un papel de 350 gr. para evitar la ondulación cuando hacemos la descarga, pero también realicé obras sobre MDF, bastidores de lienzo, cuerina, entre otras. Las lapiceras que utilizo para los trabajos son las escolares, las comunes: esas que usamos para oficina o para escribir un texto, aclaro que son de tinta y no de gel.

Además de artista plástica, llevas a cabo una actividad docente en el área. ¿Cuáles son los intereses más notorios de quienes buscan aprender a plasmar imágenes?

Actualmente dicto clases en mi taller, que se llama «TINTE ROSA», en donde el alumnado está conformado por niños, jóvenes y adultos. Todas las certificaciones son de carácter privado por medio de conservatorios. Cuento con gran participación de niños, sus expectativas más que nada es divertirse, relajarse y a la vez aprender técnicas para un mejor desarrollo del dibujo y la pintura. En el caso de los adultos, buscan siempre una salida laboral. También cuento con un taller libre donde pueden asistir personas que deseen pasar un grato momento, desconectarse de la rutina y simplemente pintar.

En las muestras locales suelen abundar ejemplos de consignas de talleres dentro de los cánones visuales. ¿Qué es lo más importante para diferenciar trabajos de práctica de la creación de obras originales?

Cuando inicio el proceso de una obra trato de crear un lazo entre el espectador y dicho trabajo, a mi parecer debe haber una conexión que permita abrir un sentimiento para que esa pintura pueda ser interesante ante el observador. Considero que para que una obra sea original se debe volcar conocimientos, improntas y sobre todo el estilo que representa a cada artista, y así ser distinguido de los demás. Cuando nos referimos a la creación de una obra, desde mi punto de vista, depende mucho del estilo de cada artista. Yo, particularmente, elijo fotografías de la red y trato de reproducirlas lo más fielmente posible porque lo que quiero lograr es un realismo en mis trabajos. Cuando hablamos de una creación propia y original, estamos hablando de una habilidad que cuenta el artista, la creatividad, que es una herramienta que considero que no todos la tienen, para mi es hablar de otro nivel, es algo que surge desde el lado de la inspiración personal y que lleva más tiempo en su desarrollo, ya que lo que queremos plasmar está en nuestra imaginación y tratamos de transferir esa imagen mental al soporte donde realizaremos el trabajo.

¿Cuáles son los propósitos artísticos de esta muestra y cómo crees que se inscribe dentro de la escena local?

Considero que una exposición siempre es ideal para poder mostrar las obras y el trabajo de cada artista. En mi caso, quise dar a conocer las técnicas de bolígrafos, que las personas se acerquen y vean la maravilla de esta técnica que, creo, es “poco conocida” en la zona. Con respecto a los cuadros de rostros, mi intención también es presentar al público obras que comúnmente son consideradas difíciles de pintar: suelo escuchar que muchos no se animan a hacerlo por su dificultad, en realidad pienso que es cuestión de técnica y de gustos, a mí me fascinan y me da satisfacción los comentarios que recibo cuando ven mis trabajos de rostros y lo que repercute de ellos.