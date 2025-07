Entre ficciones, mentiras e imposturas

ALEJANDRO SARAVIA

Siempre me llamaron la atención los desfiles civico-militares en los que participan gauchos y muchos otros disfrazados de tales, es decir, de gauchos. Más todavía cuando en esos desfiles se disfrazan de gauchos de Güemes los descendientes de aquellos que se complotaron en contra del propio Güemes al que ahora rinden homenaje, complot que llegó a costar la vida del homenajeado. No es la primera ni la única vez que los perpetradores y sus descendientes se apoderan del muerto para transmitir el mensaje que se les antoje.

También me llama la atención el ver cómo se envuelven en el poncho colorado en las negociaciones con el poder central aquellos que no dudan de bajarse los lienzos con disimulo, olvidando los enfrentamientos del propio Güemes con el Directorio que en su momento gobernaba, o bien pretendía hacerlo, ese conglomerado de ranchos que aún no era una Nación y, mucho menos, un Estado. Pero, bueno, las imposturas han existido siempre. Ahora también.

Veía asimismo la presentación de la alianza o, mejor dicho, la subsunción del PRO en la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que se hacía bajo la bandera o bien la consigna de hacerlo desaparecer al peronismo y en la mesa que presidía el acto estaban, de izquierda a derecha, Guillermo Montenegro, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín Menem. Todos ellos, salvo Montenegro y Karina Milei, peronistas mimetizados oportunamente tras quien ofrezca un mejor presente y un futuro inmediato, flotando y sobreviviendo como las cucarachas.

A su vez, releyéndolo a Nicolás Shumway en su “Invención de la Argentina”, que lleva ya treinta ediciones, éste habla de las “ficciones orientadoras” que suelen ser, dice, creaciones artificiales necesarias para darles a los individuos un sentimiento de nación, comunidad, identidad colectiva y un destino común nacional, vinculándolas a esas ficciones precisamente, con la hechura desde la nada de una nación como, por ejemplo, la nuestra. Como ilustración de esas ficciones el propio Shumway, norteamericano, menciona las que sirvieron a tal fin en su propio país, Estados Unidos, y cita como tales a “el destino manifiesto”, “el crisol de razas”, o bien el “American way of life”.

Como nosotros, los argentinos, no descendemos de grandes civilizaciones o culturas, como la Azteca en Méjico o la Inca en Perú, sino que, como diría el inefable presidente que supimos conseguir, Alberto Fernández, descendimos de los barcos, es dable pensar que eso que sirvió de amalgama, ese rol de ficción orientadora, lo pudieron tener algunas tareas que nos dimos colectivamente como la educación pública, la salud pública, o bien algunas empresas que sirvieron de eje en nuestra identificación, como por ejemplo, YPF, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, la misma Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Balseiro, Fabricaciones Militares y algunas otras más, que no supimos conservar.

Con ello no quiero decir que todas esas tareas o empresas públicas funcionasen a las maravillas, ya que fueron desnaturalizadas y sirvieron de excusa para esconder mendacidades bajo la máscara de clientelismo de diversos colores. En lugar de solucionar en concreto los problemas que tenían optamos por privatizarlas o destruirlas sin crear el sucedáneo indispensable, produciendo así una doble crisis: la de abandonar las prestaciones que las mismas brindaban y, paralelamente, destruir el rol de referencia que para nuestra identidad nacional tenían. Nos quedamos sin rumbo y sin material con el cual obrar y sin instrumentos para hacerlo.

Con este gobierno libertario se está profundizando esa crisis. Está claro si prestamos atención a lo que sucede con el Hospital Garraham, con el INTA, el INTI, las Universidades Nacionales, la educación y la salud pública en general, el CONICET y los ámbitos de investigación científica, o bien con la propia vialidad nacional. No se resuelven los problemas que puedan tener sino que se las destruye directamente. Se tira al bebe recién bañado junto con el agua sucia, cuando lo deseable es que sí se lo bañe, pero que no se lo tire con el agua usada. Así de absurdo es lo que hacemos y certificamos de ese modo nuestro fracaso colectivo. ¿Acaso nadie recuerda aquello de ramal que para, ramal que cierra y lo sucedido con todos los pueblitos del interior que sólo se vinculaban a través del ferrocarril? Sus habitantes, en definitiva, fueron a hacinarse en un gran problema agentino como es el conurbano de Buenos Aires.

No sólo perdimos esos hitos como referencia de identidad, como ficciones orientadoras en el sentido de Shumway, sino que quedamos vacíos de esas prestaciones, es decir, en pampa y la vía. Inmersos en un territorio inmenso, sin aviones, sin trenes, sin rutas y destruido lo hecho colectivamente. Se me podrá decir que con el tiempo algunos privados podrían realizar esas prestaciones, pero les respondo con Keynes, aunque no les guste, que en el largo plazo todos estaremos muertos, sin perjuicio de saber que los privados van tras puras ganancias y nunca pueden suplir lo que debe hacer un Estado que no sea, como el nuestro, desvirtuado.

También quedamos sin esas ficciones orientadoras que nos constituyeron y que hacen a nuestra identidad como Nación como logros colectivos. Vacíos y desorientados las dejamos en manos de aventureros, los de antes y los de ahora, pensando, eso sí, que Dios es argentino y que sólo cabe agradecerle, olvidando propiamente aquello del “ayúdate, que Dios te ayudará”, obviamente, para los que crean en su existencia.

Es triste lo que nos sucede y, en lugar de reacciones más o menos racionales, vemos sólo mentiras e imposturas, en tanto perdemos, en medio de un vacío ocupado por delirantes, aquellas ficciones orientadoras que hicieron y que hacen a nuestra y existencia colectiva, a nuestra propia identidad.