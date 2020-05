Previo a la insulsa sesión virtual del miércoles el senador nacional Sergio Leavy balbuceó que su reciente encuentro con la lady mayor Titi Romero fue sólo al visitar el CCM por lo de la firma digital, provista por la Muni salteña. Como quien no quiere la cosa, “me encontré con la Intendenta donde también me puse a disposición, y ella me pidió poder gestionar obras”, las que no se hacían “desde el gobierno de Juan Carlos Romero”, le dijo el parlamentario el miércoles al citadino Canal 2.