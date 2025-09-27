Endeudados pero felices:Nuevo milagro estadístico (y periodístico) salteño

Según el Indec, en Salta la pobreza bajó al 29,5% y la indigencia al 4,1%. Pero en el mismo diario que festeja el “logro libertario”, se informa que la morosidad bancaria alcanzó niveles récord y que los préstamos usurarios se convirtieron en la dieta básica de las peatonales. Un modelo que sonríe en los gráficos y se desploma en la vida real, con la complicidad de un periodismo que juega a ser oficialista y opositor al mismo tiempo.

Día de semana, suplemento económico de El Tribuno. Primera página: letras de molde, titular grandilocuente: “La pobreza en Salta se redujo a 29,5% y la indigencia a 4,1%, según el Indec”. Los libertarios pueden descorchar: al parecer, el ajuste brutal del presidente Milei no solo redujo el déficit, también bajó la pobreza. Milagro o alquimia, cuestión de fe.

Un par de carillas después, la sonrisa se borra. Otro título, más discreto pero igual de demoledor: “Récord de morosidad y auge de préstamos usurarios en Salta”. Resulta que, en la provincia donde supuestamente menos gente es pobre, nunca tanta gente debió hipotecar su salario en cuotas imposibles. La confusión es total. Como mínimo, la edición económica del diario se convirtió en un manual de contradicciones para principiantes: ¿somos menos pobres o estamos más endeudados que nunca?

Según los datos oficiales, en el aglomerado Salta hay 198.399 personas pobres y 27.529 indigentes. Unas cifras que parecen redactadas para la vitrina de un ministerio. El problema es que, como advirtió la Universidad Católica Argentina, las mediciones del Indec utilizan canastas de consumo de 2004-2005. O sea, todavía calculan como si el cable se pagara en efectivo en la cabina de Multicanal y los servicios públicos costaran menos que una pizza de muzarella.

El método del termómetro roto

La crítica de la UCA fue precisa: “un descenso sobrerrepresentado de la pobreza”. Dicho en criollo: la baja existe, pero no es tan grande como la venden. La pobreza, como fenómeno social, es más tozuda que las estadísticas que intentan maquillarla. Y en contextos de inflación desbocada seguida de un freno abrupto —como el que generó Milei— la medición por ingresos se vuelve un chiste de mal gusto.

Porque sí, es cierto que si los precios dejan de subir un poco menos, el índice se acomoda. Pero eso no significa que la gente tenga más plata en el bolsillo. De hecho, lo que ocurre es lo contrario: salarios pulverizados, consumo en caída libre y una vida cotidiana que se resuelve entre cuotas, tarjetas y préstamos que rozan la usura.

Y aquí aparece la paradoja: mientras el Indec informa que hay menos pobres, el Banco Central —otro organismo estatal, no precisamente kuka— advierte que la irregularidad en los créditos familiares alcanzó el 5,7% en julio, el registro más alto desde 2010. Dicho de otro modo: cada vez más familias no llegan ni a pagar lo que pidieron prestado para sobrevivir.

De la planilla de Excel a las peatonales

El dato frío se confirma en la calle y también se plasma en las páginas del diario de zona sur: En las peatonales céntricas de Salta, cualquiera recibe tres folletos por cuadra ofreciendo préstamos “rápidos y fáciles”. La letra chica revela el infierno: un millón de pesos que exige devolver $2.680.200 en 12 cuotas. Una tasa efectiva del 168%. Otro ejemplo: $70.000 prestados se transforman en $105.000 en apenas un mes. Para quienes no saben de finanzas, basta una metáfora sencilla: es como pedir un vaso de agua y devolver una pileta olímpica.

Ese es el verdadero rostro del “milagro libertario” en la provincia: los salteños no dejan de ser pobres porque mejoren sus ingresos, sino porque se endeudan hasta la médula para llegar a fin de mes. Y cuando el Indec los mide, técnicamente superan la línea de pobreza. Pero, en la práctica, viven colgados de préstamos que devoran cada centavo que entra. Pobres, pero felices en las planillas oficiales.

El periodismo en modo trapecista

Lo más tragicómico del asunto es la gimnasia periodística. El Tribuno logra ser oficialista y opositor al mismo tiempo. Aplaude los números del Indec porque conviene mostrar que la cosa “no está tan mal”. Pero también denuncia la morosidad récord porque, de lo contrario, la realidad se impone con una contundencia imposible de tapar.

Esa lógica del “sí, pero no” es funcional al modelo: se felicita al gobierno por bajar la pobreza y, al mismo tiempo, se lo excusa porque la gente “todavía no siente la mejora”. Una pirueta narrativa que, lejos de informar, anestesia. Porque el verdadero dato no está en los gráficos del Indec ni en los informes del Banco Central, sino en la experiencia cotidiana de cualquier trabajador que cobra el 5 y el 20 ya está pidiendo prestado para pagar la luz.

La peor contradicción

La gran pregunta es cuál es la peor contradicción: ¿la de un modelo económico que festeja números vacíos mientras multiplica la indigencia encubierta? ¿La de un Indec que sigue midiendo el consumo como si estuviéramos en la época de Gran Hermano 1? ¿O la de un periodismo que se acomoda al viento y logra decir una cosa y la contraria en la misma edición sin despeinarse?

Tal vez la respuesta sea más simple: todas juntas. Porque, en definitiva, el experimento libertario necesita estadísticas que lo hagan parecer un éxito a días de una elección, aunque la calle muestre otra cosa. El Indec le presta el servicio, la prensa lo amplifica y la gente lo padece.

Así se construye el nuevo relato: un país con menos pobres, pero más endeudados; con menos indigentes, pero más usura; con menos problemas en los gráficos, pero más dramas en las peatonales. Un modelo que sonríe en Excel y se desploma en el changuito del súper.