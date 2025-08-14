Una mujer identificada como Graciela Burgos fue encontrada muerta este martes en una casa del barrio Morosini, en el sur de la capital salteña. La víctima permanecía desaparecida desde el 4 de agosto, según confirmaron fuentes del caso a distintos medios locales.

El cuerpo fue hallado en la parte superior de una vivienda donde también vive un pariente cercano de Burgos.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, al tomar conocimiento de la situación, se trasladó al lugar junto a la auxiliar fiscal, Clelia Poma.

Allí, ya se encontraba personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Investigación UGAP, realizando las tareas de rigor.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia, que permitirá determinar la causa y data del fallecimiento.

La fiscal Sodero Calvet explicó que se trata de una mujer de 52 años, quien había sido denunciada el pasado 7 de agosto, como ausente de su hogar, desde el 4 de agosto, con la intervención inicial de la Fiscalía Penal 3.

Al encontrarla este miércoles sin vida, las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía Especializada, conforme a la Resolución 1284 del 17 de noviembre de 2021 de la Procuración General de la Provincia, que establece que, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental, debe aplicarse como regla la presunción de femicidio u homicidio doloso. Esto implica seguir los protocolos y medidas correspondientes desde las primeras diligencias hasta que se pueda determinar científicamente la causa del fallecimiento.