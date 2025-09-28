En un “telo”: La pasión en código rojo

Dicen que la salud pública está en crisis, pero lo de Santiago del Estero ya roza lo surrealista: un chofer de ambulancia decidió atender una “emergencia cardíaca” en un albergue transitorio, pero no precisamente con el desfibrilador. La escena fue digna de un sketch: clientes santafesinos lo escracharon cuando el vehículo, con sirena apagada pero motor encendido, ingresó a un motel de ruta en Colonia Alpina. En el pueblo ya lo bautizaron como “el código rojo de la pasión”.

El conductor, que debería haber estado disponible para trasladar pacientes, prefirió dedicarse a la noble causa de revivir amores a domicilio. Testigos aseguran que entró acompañado de una “cariñosa”, demostrando que el servicio de salud provincial también incluye prácticas integrales de body to body.

En redes sociales, el episodio generó todo tipo de reacciones: algunos pedían sanciones ejemplares, otros aplaudían la creatividad del conductor. “Al menos le dio un uso alternativo al oxígeno”, bromeó un usuario.

Mientras tanto, en el hospital ya preparan un protocolo de emergencias hot:

Código 69: ingreso con acompañante.

Código 222: falta de profilácticos en la ambulancia.

Código azul: el paciente “no se levanta”.