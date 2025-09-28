En tiempos de ajuste: Demagogia low cost

En Tartagal apareció una escena digna de campaña política berreta: Nicolás Arce, diputado provincial y candidato de La Libertad Avanza, estacionó un 0 km frente al hospital Juan Domingo Perón y anunció con bombos y platillos que el vehículo quedaba a disposición de los pacientes oncológicos. Combustible, seguro y chofer incluidos. Un gesto “solidario” que parecía sacado de un comercial de autos usados.

El problema es que el hospital lo rechazó porque el vehículo estaba prendado. Pero la verdadera noticia no es el tecnicismo administrativo, sino la obscena demagogia detrás de la movida: un candidato queriendo aparecer como salvador, mientras su propio espacio político —el gobierno nacional de Javier Milei— recorta recursos esenciales para la salud pública, incluyendo programas destinados a pacientes oncológicos.

La escena se vuelve aún más cruel si se la piensa en clave real: mientras el Ministerio de Salud nacional desfinancia tratamientos, reduce fondos y posterga compras de medicamentos, un dirigente local de LLA busca la foto fácil, ofreciendo un auto como si fuera la panacea. ¿Un móvil para enfermos de cáncer? Bien. ¿Medicamentos, quimioterapia garantizada, programas sostenidos? Eso ya no, gracias.

Lo de Arce es apenas la versión provincial de una estrategia nacional: distraer con gestos individuales para tapar el desmantelamiento sistemático de la salud pública. Un vehículo nuevo estacionado frente al hospital no resuelve la angustia de los pacientes que deben viajar cientos de kilómetros, con tratamientos suspendidos o interrumpidos por falta de presupuesto.