La Argentina negocia un intercambio de monedas con los Estados Unidos, según lo anunció el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Aún se desconocen las condiciones de la operación, pero hay experiencias que dan pistas

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, luego de la reunión que mantuvieron el presidente Javier Milei y su par Donald Trump, anunció este miércoles que está negociando con el equipo económico local un swap de USD 20.000 millones con la Argentina y la compra de bonos locales en dólares. Sobre la primera cuestión, el país ya tiene experiencia.

“Bajo la presidencia de Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad”, informó Bessent a través de su cuenta de X.

“El Tesoro de EEUU está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan. También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo”, dijo.

“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, añadió el funcionario norteamericano.

Qué es un swap y cómo funciona

En términos generales, un swap entre bancos centrales es un acuerdo que permite a dos entidades monetarias intercambiar monedas de sus países por un plazo determinado, con el compromiso de revertir la operación a un tipo de cambio pactado.

Propósito y ventajas

El principal objetivo de estos acuerdos es asegurar liquidez en moneda extranjera y contribuir a la estabilidad del sistema financiero. Cuando un país requiere dólares, por ejemplo, para abastecer la demanda de empresas o entidades locales, su banco central puede recurrir a un swap con la Reserva Federal de Estados Unidos.

Mecánica del swap

Intercambio inicial: el banco central entrega su moneda a la contraparte y recibe la moneda extranjera.

Plazo estipulado: durante ese periodo utiliza los fondos recibidos para fortalecer la liquidez interna.

Cierre de la operación: al finalizar el plazo, devuelve la moneda extranjera y recupera su divisa original, abonando los intereses correspondientes.

Principales aplicaciones

Crisis financieras: permiten cubrir faltantes de divisas clave en el mercado local.

Comercio bilateral: facilitan operaciones directamente en monedas locales, sin pasar siempre por el dólar.

Estabilidad monetaria: representan una señal de respaldo internacional y un refuerzo para las reservas.

Diferencias con otros instrumentos

No es un préstamo convencional: porque no hay entrega definitiva de fondos, sino un intercambio reversible de monedas.

No siempre suma reservas de libre disponibilidad: en algunos casos, las divisas recibidas solo pueden usarse para comercio bilateral, y no para intervenir libremente en el mercado cambiario.

Tasa de interés menor que en el mercado internacional: dado que se trata de acuerdos entre bancos centrales, suelen ser más baratos que recurrir a deuda externa.

Si bien aún se desconocen los términos y condiciones del swap que Argentina negocia con EEUU, el BCRA ya tiene experiencia en este tipo de operaciones. Se trata del intercambio de monedas con el Banco Central de China, que habilita el uso de yuanes para operaciones comerciales e, incluso, para sumar respaldo a las reservas internacionales.