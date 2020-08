La concejala del Partido de la Victoria Verónica Hilario comentó lo que paso a raíz de ser juzgada por su posición a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. (Mario Molina)

En charla sobre la situación Hilario comenta que fue atacada por un abogado en las redes sociales y algunos medios de comunicación “descalificaban mi rol como mujer en la política, en mi forma de pensar y actuar más precisamente por estar a favor de la Ley Micaela y el Aborto legal seguro y gratuito”.

A partir de la posición ideológica de Hilario es que vinieron las medidas arbitrarias que tomaron sus pares concejales al convocar a una reunión extraordinaria, jactándose de una carta escrita por el abogado que atacó a Verónica “decía textualmente que yo no calificaba para estar en la comisión de los premios San Ramón por mi forma de pensar y expresando que el actual Santo: San Ramón es patrono de las embarazadas y que por mis declaraciones a favor de la mujer no calificaba para seguir presidiendo el cargo”.

Una comisión manejada por San Ramón

“Yo quiero aclarar que era presidente de la comisión de cultura donde mi rol era conformar la comisión y entregar los premios, en general estaría a cargo de la organización del evento, el día jueves luego de casi terminar la reunión parlamentaria con un tiempo no menos de unos cuantos minutos se me hacía conocer que un concejal proponía una terna nueva para conformar la nueva comisión es allí donde planteo a los concejales cual era el motivo de dicha disposición y me contestaron que era por motivo de la carta que había propuesto el abogado contra mi persona entonces, pedí que se labrará un acta parlamentaria donde quedó asentado el motivo de mi destitución de la función”

El concejo

Solo un concejal del espacio de la UCR no votó a favor de la medida contra Hilario, porque sostuvo que es una persecución “adhieren al pedido formal que realizamos con nuestros abogados para declarar la nulidad de esta ordenanza que va contra la ley Micaela proyecto que en el concejo deliberante presenté yo y que de los 12 concejales avalaron contradictorio a esta medida”.

“ En este sentido me siento realmente acompañada por muchos espacios que se solidarizaron conmigo, muchas expresiones del campo nacional y Popular sin ir más lejos la diputada Nacional Lía Caliva me está apoyando con su grupo de Abogados, lo mismo que la diputada Koki Juárez que planteara al tema en la legislatura Provincial, lo mismo lo hizo el frente de concejales encabezado por el compañero Fernando Ruarte”.

Contradicciones

“La concejala Marta López del Saencismo Lista 700 había presentado junto a mí el proyecto relacionado a la Ley Micaela y que se aprobaron los dos juntos, votó a favor de que me sacaran del cargo algo inusual en estos tiempos, pero bueno es como realmente piensan en la votación se notó claramente donde está parado cada quien”.

Derecho de expresarse

“Mi Abogado realizo una demanda ante al INADI a los que avalaron esto e incluso al presidente del Consejo y pidió al concejo que se retracte ante tal medida y que me vuelvan hacer lugar e incorporar al cargo. No se puede seguir con esta situación vamos a dejar un precedente para los que vendrán no tengan que estar pasando esta situación.”

“La misma situación de los 70 se repite dónde te persiguen por pensar distinto, es inaceptable tanta maldad que existe en aquellos que quieren lo personal ante de lo colectivo, esta situación tendrá que cambiar en algún momento en estos tiempos donde lo bueno parece extraño y lo malo parece lo correcto, esto se da gracias a que la pandemia pudo mostrar dos hemisferios fuertes, por un lado la crisis social ,el desempleo la desocupación , por otro lado el colapso del sistema sanitario depende de un hilo para no reventar por completo , donde en el Norte los niños se mueren de hambre porque ningún gobierno hasta hora le garantizó los derechos fundamentales constitucionales que son : Derechos a la educación , la salud , la vivienda , esto son deberes de cualquier Gobierno en su gestión pero hasta ahora no se ve esa realidad en los sectores más golpeados por esta pandemia que ya supera los 7 mil fallecidos en todo el país y que aún no llega la cura, es indispensable que cada uno tenga los derechos a una vida digna”.