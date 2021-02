Días antes de las elecciones para elegir sus autoridades, se reactivó el Tribunal de Disciplina.

Algunos hablan de “interna caliente”, aunque si hay que mencionar al radicalismo se debería hablar de “tibieza recalentada” o algo así.

Lo cierto es que el 14 de marzo la Unión Cívica Radical salteña renovará autoridades. Y hay quilombo porque antes de oficializar listas y sus candidatos, el Tribunal Disciplinario decidió suspender por dos años a unos 30 militantes y expulsar al senador cafayateño Sergio Saldaño, por lo que ninguno podrá participar de la contienda para elegir autoridades y tampoco de las elecciones provinciales del 4 de julio, al menos en el radicalismo.

El momento para definir las proscripciones, sumado a la falta de información de la Junta Electoral que vienen denunciando algunos sectores como el que representa el diputado Héctor Chibán, generó mucho disgusto entre la militancia.

El senador Sergio Saldaño utilizó sus redes sociales para informar de su expulsión y expresar su repudio: “En el día de ayer recibí la triste noticia de que me expulsaban del partido. Miles de excusas: la única razón: las personas que hoy dirigen el partido no admiten el disenso, no admiten el diálogo, no admiten una visión distinta. Nada más absurdo y contradictorio con las bases democráticas sobre las que se construye un partido y sobre todo la Unión Cívica Radical”, sostuvo. Desde su entorno, dejaron entrever que detrás de la decisión estaría otro cafayateño, el diputado nacional Miguel Nanni, quien querría evitar la competencia.

Entre los suspendidos se encuentran referentes con visibilidad como el concejal capitalino Raúl Córdoba, los abogados Federico Núñez Burgos y Juan Manuel Pizarro Echenique, el ex concejal Angel Ortiz y el también abogado Luis Zavaleta, otro opositor del republicano y muy defensor de la democracia en los medios, Miguel Nanni.

En la notificación no se dió ninguna explicación sobre la decisión. Sin embargo, Rubén “Chato” Correa, que es parte de las autoridades partidarias locales y delegado nacional, dijo a Salta/12 que en todos los casos respondía a que ellos se alejaron del partido para formar parte de otros espacios políticos. “Han incurrido en reiteradas ocasiones a presentarse como candidatos fuera del partido radical”, señaló.