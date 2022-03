Calles convertidas en ríos, agua en el interior de las viviendas, postes y árboles caídos, son algunas de las postales que dejó la tormenta en el departamento Cerrillos.

Las imágenes que llegaron a la redacción de Cuarto Poder desde La Merced son contundentes. Arterias cubiertas completamente de agua y casas inundadas tras las copiosas lluvias del miércoles por la noche.

«Hoy lamentablemente los mercedeños estamos viviendo el desastre que causan las lluvias y la desidia de los funcionarios», manifestó una vecina del municipio.

Y añadió: «Lamentablemente los diputados, el senador y hasta el intendente no viven en La Merced. ¿Será por eso su poca preocupación ante esta situación? Claro, ellos no tienen que ver la manera de ir a trabajar o directamente tener que faltar porque no se puede circular

o ver como se arruinan lo poco que uno tiene en el hogar. Claro, ellos no viven al día como la mayoría de los ciudadanos del pueblo».