Lo aseguró la concejal Agustina Álvarez en la última sesión del Concejo Deliberante. En la primera mitad del año se gastaron casi $2 millones por día en publicidad.

La concejal de Juntos por el Cambio, Agustina Álvarez Eichele, se refrió en la última sesión del cuerpo a los millonarios gastos en publicidad de la Municipalidad de Salta. En los meses de abril, mayo y junio, el Ejecutivo Municipal gastó en Propaganda y Publicidad 256 millones de pesos, anteriormente a eso se había gastado 101 millones de pesos en los meses de enero, febrero y marzo.

«En lo que va del año, habiendo transcurrido tan solo 6 meses, ya superamos lo que estaba contemplado en el presupuesto por más de 100 millones», destacó Álvarez.

Siguiendo estas cifras, el promedio de gasto diario en publicidad del municipio capitalino para la primera mitad del año llegó a $1.983.300.

En esa línea Álvarez, agregó: «Cuando se amplia lo que estaba pactado en el presupuesto es por dos motivos; por movimientos de partidas o mayor recaudación, es una vergüenza que si hay mayor recaudación las prioridades de la intendenta sea gastarla en publicidad y propaganda, el comportamiento del Ejecutivo Municipal, ante nuestros pedidos es vergonzoso, en muchísimas oportunidades desde este Concejo Deliberante, se ha pedido colocación de luminarias, bacheo, calles, enrripiado, que se saquen árboles y todos estos pedidos en la mayoría de los casos no se hace, la contestación más frecuente que recibimos es que no alcanza, no el municipio carece de recursos y que no pueden hacerlo».

«Otra cosa que parece sospechosa es que mientras más se va acercando la campaña más plata se va gastando en publicidad y propaganda. Es muy lamentable que suceda esto y más lamentable por que hay una Ley Nacional N° 25.188, de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, estableciendo que los funcionarios no podrán colocar su imagen ni su nombre en nada que haga referencia en los gastos que pertenecen al municipio, provincia o nación«, subrayó la edil.