Trabajadores de la institución difundieron un comunicado en el que denuncian meses de salarios adeudados, ausencia de obra social, falta de aportes jubilatorios y la nula respuesta de la responsable del organismo. Afirman que la situación económica y emocional de sus familias es insostenible.

Empleados de SACRA hicieron público un comunicado para denunciar el incumplimiento sistemático de sus derechos laborales. Según detallan, durante todo el año cumplieron sus tareas “con compromiso, responsabilidad y profundo respeto hacia los niños, adolescentes y jóvenes” que asisten a la institución, pero desde hace meses no reciben sus sueldos en tiempo y forma.

De acuerdo al texto, se les adeuda un porcentaje de los haberes de febrero y marzo, además del total correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025. Pese a haber presentado notas formales y reiterados pedidos de respuesta, los trabajadores aseguran que no obtuvieron ninguna contestación. La responsable, Lidia Córdoba, habría manifestado no contar con fondos para abonar los salarios del personal fijo, aunque —según denuncian— continúa contratando personal semanal, a quienes sí les paga puntualmente.

El conflicto incluye además irregularidades de mayor gravedad: los empleados afirman que no cuentan con cobertura de obra social, que hace tiempo no se realizan los aportes jubilatorios y que la institución carece de ART, lo que los deja completamente desprotegidos ante cualquier accidente laboral. “Nuestra situación económica es insostenible. Muchas familias no pueden cubrir los gastos básicos de alimentación, servicios o medicamentos”, expresaron.

En el cierre del comunicado, los trabajadores de SACRA apelan a la intervención de los medios y de las autoridades laborales para obtener una solución concreta. “No buscamos confrontar, sino defender nuestros derechos laborales y la dignidad de nuestras familias”, sostienen, en un mensaje que refleja el nivel de desesperación de quienes siguen trabajando sin cobrar.