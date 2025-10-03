Empleado punga: De vendedor de remedios a estafador

El propietario de un negocio denunció inconsistencias en los cierres de caja diarios. Al revisar las cámaras de seguridad, descubrió que un empleado manipulaba los tickets, anulándolos y reemitiéndolos con valores más bajos para quedarse con la diferencia, perjudicando así al comercio.

La intervención fiscal se originó a partir de la denuncia presentada por el propietario de una farmacia ubicada en la localidad de San Carlos. El denunciante advirtió que, desde el 1 de abril de 2025, los cierres diarios de caja no coincidían con la cantidad de productos efectivamente vendidos. Ante esta irregularidad, se procedió a la revisión de las cámaras de seguridad del local, donde se pudo observar que un empleado permanecía en el establecimiento fuera del horario laboral habitual con el propósito de manipular el sistema de gestión de ventas.

Según la investigación llevada a cabo, el imputado realizaba maniobras fraudulentas que consistían en anular tickets mediante la emisión de notas de crédito, para luego volver a emitirlos con valores inferiores a los reales, apropiándose de la diferencia en perjuicio del comercio. Asimismo, se detectó que el individuo modificaba los precios de los productos en el sistema informático, generando comprobantes de venta con montos menores a los que realmente correspondían.

Hasta el momento, no ha sido posible determinar con exactitud el monto total del perjuicio económico ocasionado al denunciante.