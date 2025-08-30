Empleado judicial condenado por narcotráfico: La doble vida de Aponte

No era un delincuente cualquiera. Era funcionario judicial, habituado a los pasillos donde se juzgan crímenes como el que ahora lo encierra. Conocía los procedimientos, los plazos, los resquicios de la ley. Usó esa experiencia para invertir en una operación narco y dirigirla desde arriba.

El 21 de diciembre pasado, en un control rutinario de Gendarmería sobre la ruta provincial 5, un gendarme miró el baúl de una camioneta Kia Sorento y algo le pareció fuera de lugar: monturas de caballo amontonadas, ocultando lo que no debía verse. Ordenó correrlas. El chofer, Ángel Guido Luna, se negó. La sospecha fue suficiente. Los gendarmes movieron la carga y descubrieron que los paneles laterales del vehículo habían sido manipulados. Detrás, en compartimentos ocultos, estaban los 24 paquetes: 23 kilos de marihuana con capacidad para producir 438 mil dosis. El cargamento estaba destinado a Rosario de la Frontera, una ciudad de 33 mil habitantes.

Este jueves, ocho meses después, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta dictó sentencia: Daniel Fernando Aponte, empleado del fuero penal de la provincia, fue condenado a siete años de prisión por liderar la operación. A su lado, en el banquillo, escucharon condenas de seis años sus socios en la maniobra, Luna y Darío Antonio Peralta.

Aponte no era un delincuente cualquiera. Era funcionario judicial, habituado a los pasillos donde se juzgan crímenes como el que ahora lo encierra. Conocía los procedimientos, los plazos, los resquicios de la ley. Usó esa experiencia para invertir en una operación narco y dirigirla desde arriba. El vehículo donde se transportó la droga era de su propia empresa de transporte, Aponte SRL. Cuando el chofer fue detenido, pagó un abogado tucumano y le ordenó guardar silencio.

El plan y los roles

La fiscal subrogante Paula Gallo describió un “plan común” con división de tareas: Luna, el transportista; Peralta, el encargado de controlar el viaje desde Orán a Rosario de la Frontera; Aponte, el jefe de la maniobra, con dominio absoluto de la droga y el dinero.

Las pruebas fueron concluyentes. En el celular de Luna quedaron registrados los llamados de Peralta, nueve en el mismo momento en que Gendarmería revisaba la camioneta. Tras la detención, Aponte cambió su teléfono completo, Peralta solo el chip. Ambos intentaron borrar rastros. Demasiado tarde.

Los tres optaron por no declarar. La fiscalía, en cambio, habló de la devastación que el cargamento hubiera provocado en Rosario de la Frontera. “Casi trece dosis por cada habitante”, dijo Gallo, y recordó que detrás de cada robo o delito ordinario en esa ciudad late el consumo de drogas.

El peso de la doble traición

El tribunal, integrado por Marta Snopek, Gabriela Catalano y Diego Matteucci, coincidió con la acusación. Ordenó además el decomiso de la camioneta. La fiscalía había pedido siete años para Aponte y Peralta y seis para Luna. Los jueces redujeron un año la condena de Peralta, pero confirmaron la de Aponte, el funcionario judicial que traicionó dos veces: a la ley que juró servir y a los vecinos de su propia ciudad.

En Rosario de la Frontera, donde la marihuana iba a ser vendida, los números son más fríos que cualquier alegato: 438 mil dosis para 33 mil habitantes. Una ciudad entera intoxicada, si no hubiera existido el ojo atento de un gendarme que no se conformó con una respuesta evasiva.