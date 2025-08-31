Emilia Orozco: “No estoy para hacer favores”

En Rosario de la Frontera circula una carta abierta que dejó a la diputada nacional Emilia Orozco en offside. El firmante, Matías Calderón, concejal y viejo compañero de pupitre de la legisladora, le recordó algo básico: que la política no es un desfile de Instagram, sino un oficio que exige empatía.

Todo empezó porque la madre de Calderón —que además fue maestra de Orozco— pidió ayuda por un trámite en ANSES que lleva casi dos años empantanado. La diputada respondió con frialdad quirúrgica: “No estoy para hacer favores”.

El concejal le devolvió el pase con ironía: su madre no buscaba un favor, sino que le reconozcan un derecho. Pero Orozco, parece, olvidó que alguna vez compartió recreos, actos escolares y hasta guardapolvo con la gente a la que hoy debería representar.

La carta no solo expone un trámite demorado: desnuda a una diputada que, a fuerza de frases de manual, se olvida de que hasta los discursos más marketineros se derrumban cuando alguien te recuerda de dónde venís.