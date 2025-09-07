Jorge Rial volvió a patear el avispero político y esta vez la destinataria fue la diputada nacional libertaria Emilia Orozco. El periodista, con su estilo directo, la calificó de “vaga e inútil” por su desempeño —o más bien su no-desempeño— en la Cámara de Diputados.

El cruce se dio tras la aclaración de Martín Menem, presidente de Diputados, sobre un encuentro con periodistas que, según él, “no era una reunión de comisión”. Rial lo desmintió y apuntó contra Orozco: “Solo faltó la presidenta del bloque, que es una vaga e inútil que hace más de un año tiene clausurado ese ámbito a pedido suyo”.

La diputada, fiel a su costumbre, eligió el silencio. Tal vez porque hablar requiere trabajo, y ya bastante tiene con sostener la nada misma en su banca. En ese sentido, lo suyo es coherente: no legisla, no debate, no aparece. Una parlamentaria en modo avión.

Lo llamativo es que la ausencia se volvió su principal aporte: un año sin comisión, un año sin actividad. Si el Congreso funcionara con biogás, Orozco sería la principal generadora de materia prima. Porque no produce leyes, pero sobra en lo que no hace.

La tensión entre periodismo y bloque libertario seguirá su curso, pero al menos en algo hay consenso: cuando hasta Rial, que suele repartir críticas a diestra y siniestra, coincide en definir a una diputada como “vaga e inútil”, tal vez ya no sea un ataque, sino un resumen de gestión.