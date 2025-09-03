El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta impuso penas de 8 y 10 años a cuatro hombres que trasladaban casi 200 kg. de cocaína en mochilas por las yungas de Embarcación, a 20 kilómetros de la frontera con Bolivia.

La selva salteña volvió a ser escenario del narcotráfico. Esta vez, una caravana de veinte mochileros que atravesaba las yungas con casi dos quintales de cocaína fue interceptada por la Gendarmería en el paraje La Porcelana, a 63 kilómetros de Embarcación. Cuatro hombres terminaron detenidos y, un año después, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta los condenó a duras penas de prisión.

El cabecilla, Ramón Bernabé Saban, recibió 10 años de cárcel como coautor del transporte de estupefacientes agravado y tenencia ilegal de armas. Sus compañeros, Eduardo Aníbal Saban, Miguel Matorras y Juan Franco González, fueron sentenciados a 8 años cada uno por los mismos delitos. La decisión fue dictada el 11 de agosto pasado por las juezas Gabriela Catalano y Alejandra Cataldi y el juez Domingo Batule.

El operativo que terminó con la captura se remonta al 28 de agosto de 2024. Tres gendarmes patrullaban la zona cuando divisaron a un hombre armado y vestido con ropa camuflada, que encabezaba una columna de mochileros. La escena parecía sacada de un manual militar: veinte hombres marchando en fila, cargando mochilas camufladas que, más tarde, revelarían su contenido explosivo.

Cuando los refuerzos llegaron, los uniformados siguieron los rastros por casi 9 kilómetros hasta interceptar a la caravana en plena noche. Bajo el grito de “¡Gendarmería!”, se desató una estampida en medio de la espesura. Entre ramas quebradas y carreras a ciegas, los efectivos lograron capturar primero a Ramón Saban, que portaba una escopeta calibre 38, y a Matorras, junto a mochilas con 33 kilos de cocaína.

El amanecer trajo nuevas capturas. Eduardo Saban y Franco González fueron hallados ocultos entre la maleza, cuerpo a tierra, intentando pasar desapercibidos. La requisa posterior sumó 12 mochilas más, todas cargadas con droga, además de otras armas. En total, el botín incautado ascendió a 195 kilos de cocaína en paquetes tipo ladrillo, prolijamente embalados con cinta amarilla.

Durante el juicio, la fiscal Lucía Orsetti desbarató los intentos defensivos de hacer pasar a los acusados por simples cazadores. “Todos son responsables del transporte porque todos lo sabían; hay un concierto de voluntades reflejado en las mochilas, las linternas y el trayecto realizado”, sostuvo. El tribunal coincidió: la logística, el uso de armas y la coordinación demostraban una operación profesional de tráfico fronterizo.

La condena dejó un mensaje claro: la justicia no creyó en historias improvisadas ni en casualidades. En un territorio donde la selva es aliada de las rutas narco, los jueces marcaron un límite. Los cuatro mochileros atrapados en la espesura deberán pasar buena parte de su vida tras las rejas.