Eliana Chuchuy sobre los diputados: ”73 personas carentes de empatía”

La concejal Eliana Chuchuy criticó duramente a la diputada nacional, acusándola de hipocresía al afirmar que, a pesar de su anterior discurso como concejal en defensa de las personas con discapacidad, actualmente prioriza sus ambiciones políticas partidistas.

En el marco de una sesión del Concejo Deliberante de la capital, marcada por homenajes y diversas manifestaciones, la concejal Eliana Chuchuy expresó su satisfacción por el rechazo al veto del Presidente Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Subrayó que el Congreso votó por insistir en la ley, que ahora deberá ser tratada en el Senado.

Chuchuy celebró que “172 personas entendieron que una nación sale adelante con todos adentro, sin dejar a nadie atrás, contra 73 personas carentes de empatía”. En un tono crítico, y sin mencionar explícitamente a la diputada nacional y ex concejal Emilia Orozco, la edil lanzó una dura acusación de hipocresía: “Tenemos hipócritas que aquí hablaban por la discapacidad y hoy están sentadas ahí, y en esto de querer sostener objetivos económicos a costa del sufrimiento de las personas, votan en contra de la ley”.

Para Chuchuy, resulta fundamental que la sociedad identifique «quiénes son unos y quiénes son otros», destacando la importancia de la coherencia y la responsabilidad en la función pública. Asimismo, la concejal manifestó su esperanza de que los senadores acompañen a las familias afectadas, señalando que la ley busca «reparar el descalabro que hubo en este sector» y juzgar a quienes no cumplieron correctamente con su trabajo. A su vez, exhortó a los legisladores nacionales a entender que «la defensa de los intereses es la defensa de los intereses de quienes los votan y no de los intereses partidarios».

En consonancia con Chuchuy, el concejal Gustavo Farquharson consideró trascendental el rechazo al veto presidencial, calificando la iniciativa del Poder Ejecutivo como «inentendible» y «antidemocrática». Farquharson denunció que «el Jefe de Gabinete declaró que el Congreso no puede obligar al Ejecutivo a cumplir leyes, es decir, una cosa que nunca se vio», enfatizando la necesidad de no ignorar tales declaraciones.

La concejal también criticó los argumentos del gobierno, asegurando que estos ocultan las verdaderas intenciones de su proyecto político, que a su juicio, revelan «la voluntad de no elaborar políticas públicas para el sector de discapacidad». Farquharson concluyó afirmando que «con este tipo de actuaciones fomentan el desprecio y la desigualdad», al priorizar una visión de Estado que no garantiza derechos.