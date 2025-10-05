El último tramo de la campaña definirá el resultado de las elecciones nacionales por las repercusiones mediáticas de los escándalos que se reproducen en el sector libertario, como también por las estructuras políticas de cada frente o partido que presentó candidatos.

La fractura ciudadana tiene que ver con los dossiers que aparecieron y mancharon de corrupción a los leones de Javier Milei. Las supuestas coimas de la hermana del Presidente y el clan Menem repercutió de manera directa en las elecciones provinciales de Buenos Aires. Pero también impactó la rebelión de los gobernadores y las cámaras del Congreso de la Nación tras las groseras decisiones que buscaron concentrar el ajuste macroeconómico en discapacitados, jubilados, el Hospital Garraham y la universidad pública. Ahora, explotó la vinculación de José Luis Espert con un narcotraficante que le habría financiado la campaña anterior.

El desafío de los contrincantes del oficialismo nacional es preservar la voluntad de los electores de Milei para ir a las urnas y, encima, votar otros candidatos. Ya está probado con el comicio bonaerense que el que votó al Presidente, aunque desilusionado, no elegirá a otro y se quedará en su casa. Esto reducirá el porcentaje de afluencia de votantes e incrementará las posibilidades de los que logren arrastrar a sus adictos a las urnas.

El nuevo sistema electoral también gravita en el resultado. Los que manejan los aparatos prebendarios saben que llevarán a los ciudadanos cautivos a la vieja usanza. Lo que no pueden asegurar es que los conducidos terminará votando correctamente. Por más que se esfuercen, el tiempo es demasiado tirano como para lograr que todos los ciudadanos conozcan sobre cómo utilizar la Boleta Única Papel. En provincias como Mendoza y Santa Fe fueron altos los índices de votos nulos. En Salta y el resto del país ocurrirá lo mismo?

Con timidez los encuestadores comenzaron a animarse a predecir el final del proceso electoral salteño. Todos coinciden en que La Libertad Avanza sigue punteando en las encuestas, como también en que cada día pierden adherentes y la bajada podría perforar los 30 puntos. Hace un mes y medio algunos optimistas del gobierno nacional hablaban de casi 50 puntos con los que proyectarían a Emilia Orozco como gobernadora en 2027.

La diputada nacional ha perdido su verborragia, y también el tino para evitar confrontaciones con los sectores que castiga su líder Milei. El discurso reivindicador de la ética ya no tiene contenido real, luego de que se abrazara y fotografiara con Karina y los primos Menem cada vez que pudo. El problema de no existir como dirigente más que por efecto transitivo de un sello partidario, y de apoyar a ciegas todas las políticas que castigan a amplios sectores de la población, es que cuando la marca se mancha también transmite la desgracia al portador.

Desde el otro extremo, los kirchneristas no levantaban muchas expectativas considerando que CFK era condenada y la noticia no había sido mal recibida por muchos argentinos. Pero el 7 de septiembre pareció alumbrar un nuevo proyecto con Axel Kicillof para disputar nuevamente el poder nacional, a lo que se agregó esta semana una conciliación de posturas entre el gobernador y la ex presidenta.

En Salta, la mayor parte del peronismo que naturalmente debía decantar en ese sector K hoy trabaja para el frente saencista, a lo que se suma la diáspora que provocó la digitación de las candidaturas a favor de Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada, relegando a Sergio Leavy y obligándolo a presentar una candidatura por fuera del frente opositor a Milei. No existe certeza sobre cómo se distribuirán los votos kirchneristas salteños, pero ya nacieron quebrados en tres partes.

Gustavo Sáenz sigue demostrando que tiene voluntad espontánea para sumar votos con una energía que supera la de todos sus subalternos. Después del 11 de Mayo, cuando todo tuvo saber a derrota por el fracaso en capital, levantó la bandera provincial y hace crecer a su alianza. Aprovechó políticamente las promesas libertarias incumplidas para girar el timón y avanzó en la constitución de una tercera propuesta. Hoy tiene instalada la necesidad de que todos los legisladores se comprometan a proteger los intereses locales.

Si el frente “Primero los Salteños” gana, provocará no solamente una sorpresa, sino que habilitará a su conductor a competir por un tercer mandato. La posibilidad legal existe, y la probabilidad política depende de los guarismos de esta elección. Lo que está claro es que solamente un tercer lugar hará desistir al gobernador de continuar en sillón de Grand Bourg. Si Urtubey logra la banca senatorial por la minoría también se subirá al proyecto kirchnerista (o Cristinista) de colocar un adepto a la primera autoridad de la provincia.

El sprint de la campaña, que se desarrollará entre el 15 y el 26 de octubre, no presagia ninguna sorpresa. Parece que existe un acuerdo para que no haya golpes bajos entre Urtubey y los postulantes saencistas, como tampoco se advierte violencia entre éstos y los libertarios que perdieron la enjundia. Flavia Royón y Bernardo Biella no confrontan con las personas de los candidatos sino con los modelos. Estrada -que se decía que era un pit bull hasta que lo taparon a denuncias penales- tampoco muestra una cara hostil, tal vez porque no lo necesita y tiene casi asegurada la renovación. Otros especulan con que existen otras razones de cara al 2027. Será que la noche de la elección, todos los que no son violetas se abrazarán todos para proyectar un tercer mandato de Sáenz? En política todo es posible…