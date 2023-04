En Salta en estas elecciones el campo nacional y popular, en su mayoría de origen peronista está dividido, diferentes sectores se disputan la representatividad tanto del peronismo como del Frente de Todos.

Gabriela Hernández

“EL peronismo está acá” se escucha decir desde diferentes lugares, también se puede escuchar “esta acá y no allá”, “las convicciones están acá y no allá”, “Mi x familiar era peronista” y así danzan los candidatos por los medios queriendo ganar una disputa de representatividad que actualmente no le pertenece ni a propios ni ajenos.

En Salta el “peronismo” se dividió en 5 Frentes, pero hay espacios no peronistas, como por ejemplo Salta Avanza, cuyo candidato Lucio Paz Posse resaltó en una entrevista que el espacio contaba con personas del justicialismo y hasta el radicalismo.

Todos quieren tener un pedacito del movimiento que revolucionó a la Argentina desde los 40’ hasta la actualidad, un fenómeno social que siempre está presente en las disputas del poder en cada elección, pero, ¿Dónde está realmente el peronismo?

Buscando a Perón

Parece difícil encontrar al peronismo entre tantos Frentes, espacios y personajes ya famosos por sus saltos de barco y cambios de bandos, más difícil si vemos a políticos que han promovido acciones antipopulares, de desprecio al pueblo, o aquellos que están más por el dedo que por el peronismo y poco les importa estar o no estar en el peronismo y menos promoverlo.

Para encontrar al peronismo hay que hacer un colador, en base a su doctrina y a su historia.

Primer colador

El peronismo es la base, y sus figuras principales son Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, todos aquellos que odian al peronismo, o lo banalizan, y se denominan solo “kirchneristas” o “Cristinistas” e ignoran los orígenes de es estos términos no pueden considerarse peronistas, ni hablar del llamado “Evitismo” que busca solo resaltar la imagen de Eva destruyendo la de Perón cuando la historia muestra que ambos se complementaban y moldeaban.

Segundo colador

La Doctrina es Conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. no puede estar el peronismo en espacios con personas que antes pertenecieron a Juntos por el Cambio o sectores antiperonistas, por ejemplo y menos si estas personas mantienen sus ideas antiperonistas, y antipopulares, aun perteneciendo a “espacios populares”, personas con ideas antagónicas a una doctrina y a un modelo de país. Es el valor de las ideas, un espacio con integrantes de ideas o posiciones muy diferentes siempre será una carreta que tira para todos lados y no va a ninguno, lo que hace uno lo quiere deshacer otro.

Tercer Colador, y el más definitivo

La Lealtad es un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien o algo. Si hay algo más difícil de encontrar en Salta que el peronismo es la lealtad, si hay leales son contados con la mano y/o invisibilizados y no reconocidos como debe ser.

Si escarbamos en los archivos la mayoría de los candidatos pasaron por varias ideas, partidos y discursos. Hay quienes hasta ocultan su pertenencia ideológica para que piensen que son peronistas cuando no lo son.

La lealtad también significa darlo todo y más por defender un lugar, una idea, un modelo de vida para la sociedad, hoy sabemos que no quedan muchos militantes así, muchos arman espacios temporales, eventuales, cambian de nombre en cada elección, y no les importa darle la mano a Dios o al Diablo con tal de llegar o mantener el poder. ¿Fueron leales a algo alguna vez?, ¿Son leales a ellos mismos si quiera?.

Cuarto colador: Los símbolos y nombres históricos

El peronismo tiene caras, símbolos, nombres y frases históricas que lo identifican a simple vista y escucha, los espacios que carezcan de estos y utilicen símbolos o slogans cliché no relacionados al peronismo en sus espacios tampoco pueden ponerse la ubicación peronista, son otra cosa.

Entonces, tras este colador, es importante resaltar, que una cosa es decir “Acá está el peronismo”, y otra muy diferente es demostrarlo con hechos.

Para no olvidar:

Las 20 verdades peronistas (20 anteojos para encontrar o encontrar algo de peronismo)

, La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo.

, El peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y, por lo tanto, no peronista.

, El peronista trabaja para el Movimiento. El que, en su nombre, sirve a un círculo o a un caudillo, lo es solo de nombre.

, No existe para el peronismo más que una sola clase de personas: los que trabajan.

, En la nueva Argentina de Perón, el trabajo es un derecho que crea la dignidad del Hombre y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume.

, Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. En 1973, Perón sostuvo que esta “verdad” debía ser reformulada por la siguiente: “Para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino”.[3]

, Ningún peronista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca.

, En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la patria, después el Movimiento y luego los hombres.

, La política no es para nosotros un fin, sino solo el medio para el bien de la Patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional.

, Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos, damos al pueblo un abrazo de justicia y amor.

, El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires.

, En la nueva Argentina, los únicos privilegiados son los niños.

, Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso, el peronismo tiene una doctrina política, económica y social: el justicialismo.

, El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista.

, Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad.

, Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social.

, Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social, que da a cada persona su derecho en función social.

, Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.

, Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre.

, En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo.