La medida otorga una exención anual y renovable del 100% para vehículos que trasladen personas con discapacidad. Una medida que da alivio a las personas que están siendo vulneradas por los recortes de nación.

La Municipalidad de Salta anunció la eliminación del Impuesto a la Radicación de Automotores para los servicios de transporte especial destinados a personas con discapacidad. La exención será del 100% por un año, con posibilidad de renovación, y busca aliviar la carga económica de los prestadores que cumplen una función social clave.

La medida alcanza a vehículos que realicen de manera exclusiva y permanente el traslado de personas en rehabilitación, tratamientos médicos, terapias de recuperación o asistencia a centros educativos.

El trámite puede gestionarse tanto en el Centro Cívico Municipal (CCM) como en las oficinas de Rentas (25 de Mayo 846).

Cómo solicitar la exención

Los interesados deberán iniciar un expediente presentando un formulario -disponible en las oficinas municipales o en el sitio oficial municipalidadsalta.gob.ar.

Documentación requerida: