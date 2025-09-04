Los senadores salteños Sergio Leavy y Nora Giménez (Unidad Ciudadana) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal) votaron a favor de frenar el veto presidencial.

Por amplia mayoría, la oposición dejó firme la ley que declara la emergencia en todo el territorio argentino hasta diciembre de 2026. Es la primera vez en más de 20 años que el Poder Legislativo voltea un veto presidencial. Durante el debate, ningún libertario defendió la decisión del presidente Javier Milei.

Por primera vez desde 2003, el Congreso de la Nación voltea un veto presidencial. En este caso, el de la Ley de Emergencia a Discapacidad hasta diciembre de 2026, que este jueves el Senado ratificó con 63 a favor y 7 en contra. Culminado ese debate, los bloques que se ubican en la vereda de enfrente del gobierno libertario buscan darle media sanción y girar a Diputados un proyecto que restringe las potestades presidenciales sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU).