El indicador marcó el mayor valor desde el 10 de abril. Mientras, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York revirtieron las bajas iniciales. Los dólares financieros suben levemente.

En el último día hábil antes de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el riesgo país superó los 900 puntos básicos por primera vez en cinco meses.



Por su parte, las acciones argentinas que operan en Wall Street iniciaron la jornada con caídas que llegaron a superar el 5%. Sin embargo, la tendencia se revirtió a media rueda.



Pasado el mediodía en la bolsa de Nueva York, los papeles argentinos presentaban mayoría de números verdes. Las acciones de Irsa encabezaban las subas, con un alza de 2,9%; las seguían Telecom y Pampa energía, con mejoras de 2,5% y 2,1%, respectivamente.



A nivel local, el S&P Merval avanza 0,8% en dólares y 1,4% en pesos.



Por su parte, los principales índices de Wall Street se negocian en terreno negativo luego de conocer el dato de la tasa de desempleo, que llegó a 4,3% en Estados Unidos.



Así, el índice Dow Jones cae 0,6%; el índice S&P 500 baja 0,5%, y el Nasdaq retrocede 0,2% en las primeras operaciones de la rueda.

Según indican desde PPI, «el mercado da por descontado que la Fed recortará la tasa el 17 de septiembre» tras el dato de empleo. La decisión se conocerá el 17 de este mes.



El riesgo país supera los 900 puntos desde abril



El riesgo país superó los 900 puntos básicos antes de las elecciones bonaerenses y el último dato marcó 901 unidades. Así, el indicador que mide la confianza de los inversores registra el nivel más alto desde abril, en la antesala electoral. El miércoles, había anotado un alza de 7,3% y llegó a 898 puntos básicos.



De acuerdo con los datos de JP Morgan Chase, la Argentina se ubica en segundo lugar con 901 unidades, por debajo de Bolivia que registra 1381 puntos. El podio lo completa Ecuador, con 733. Los datos corresponden al 4 de septiembre.



En el extremo opuesto del ranking aparecen Uruguay (74), Chile (106), Perú (133) y Paraguay (137), que muestran una mayor estabilidad financiera.



Sube el dólar



Con respecto a los dólares financieros, el MEP sube 0,3% y se negocia a $1382,48. El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1389,91, tras subir 0,6%. El dólar oficial aumenta $5 y se vende a $1380 en las pantallas del Banco Nación.

En tanto, el dólar blue sube $5, y opera a $1370.



El mercado estima que el Tesoro ya vendió casi US$400 millones para contener al dólar



Con la vigencia de la nueva etapa de la política cambiaria, las ventas oficiales se habrían acercado a los US$400 millones en tres días, según calculan los operadores. En ese período, el dólar bajó unos $10 y se mantiene en torno a $1375 en las pantallas del Banco Nación.



Desde este martes, el Tesoro empezó a intervenir con ventas de dólares en el mercado cambiario para aportar liquidez y mitigar los movimientos en la previa a las elecciones. Aunque decidió no informar sus movimientos.



El Banco Central (BCRA) es el ejecutor de las ventas, por cuenta y orden del Tesoro y, según las estimaciones de los operadores cambiarios, ya habría vendido casi de US$400 millones en tres ruedas: US$198 millones el martes; US$50 millones el miércoles; y otros US$150 millones este jueves. Así, habría usado cerca del 25% de su poder de fuego inicial.