Salta tiene mucha historia que recuperar y reivindicar. La importancia de conocer lo nuestro y a los nuestros que intentaron sentar las bases de una Salta libre, justa y soberana.

Por Gabriela Hernández

Carlos Xamena (San Salvador de Jujuy, 1 de enero de 1911 – Ciudad de Salta, 7 de mayo de 1957) fue un enfermero, sindicalista y político argentino, que llegó a ser gobernador de la provincia de Salta entre 1951 y 1952.

Inició una breve y rápida carrera como sindicalista, como uno de los fundadores de la Asociación de Obreros y Empleados del Estado (AOEE), que posteriormente se transformaría en la Asociación Trabajadores del Estado. Al surgir el peronismo en 1946, fue elegido senador provincial por el Partido Laborista por el departamento Guachipas.

En el año 1950 fue candidato a vicegobernador de la provincia, acompañando al médico Oscar Héctor Costas como candidato a gobernador. El gobernador renunció en febrero de 1951 y Xamena asumió la gobernación el día 1 de marzo. Fue el primer gobernador salteño surgido del sindicalismo. (EDI SALTA)

Conociendo a Carlos Xamena

Charlamos con María Victoria Bravo, militante peronista a cargo de la Escuela de Formación Política Carlos Xamena: «Conocí la figura de Xamena a través de mi padre que siempre me decía que el balneario tenía el nombre del primer gobernador obrero que tuvo Salta, luego Daniel Parcero me confirma que fue el primer gobernador obrero del país”, nos comentó la militante sobre su acercamiento a la figura de este salteño olvidado por muchos y agregó:

“Después cuando yo fui creciendo fui indagando un poco más en la poca información que había, el tema es que no hay muchas fuentes que hablen de Xamena, una de las razones por las que yo quería estudiar historia era para reivindicar a muchos de esos compañeros que parece que hoy nadie se acuerda o que son solo un nombre. Durante la etapa de xamena nadie sabe que toda la zona donde está el Delmi o donde está la plaza Evita era el antiguo barrio obrero, nadie sabe que la escuela Remedios de escalada, sobre la avenida Entre Ríos, antes se llamaba Eva Perón y que en 1955 se le cambió el nombre. En una Salta gorila no se sabe las cosas que se le debe al peronismo y sobre todo a Xamena, por ejemplo, se dice que Xamena pudo expropiar al club 20”.

Bravo prosiguió: “Con respecto a su militancia creo que es significativa porque es una de las personas que ayudó a organizar el gremio de los enfermeros, ahora tiene el monopolio Abel Ramos. También ayudo a Pachado con lo que es actualmente el sindicato de ingenio San Isidro, Jesús Méndez también hizo lo propio con otros gremios. Jesús Méndez es otra figura que hay que reivindicar porque fueron contemporáneos con Xamena».

Una gran carrera

Bravo nos contó además sobre los pasos de Xamena por la política local: «Después tuvo una carrera como dirigente impresionante: senador provincial, diputado provincial, intendente, Vice Gobernador, Gobernador y Senador Nacional en donde siempre reivindicó todas las políticas del peronismo, ayudó a gestionar lo que hoy es el hospital San Bernardo que estaba comprendido dentro del Plan Quinquenal de Juan Domingo Perón. De alguna forma sentó la base de la Facultad de Ciencias Naturales, que luego sería la Universidad Nacional de Salta, es un dato que ni siquiera figura en la historia de la UNSa»

“Fue tan importante su militancia que cuando se produce el golpe de la fusiladora al primero que van a buscar es a él y lo toman preso, lo tienen hacinado en una celda, aún a sabiendas de la fragilidad de su salud, tenía una afección pulmonar que se les agravó porque estaba sin atención bajo la figura de «traidor a la patria», se lo acusó de haberse enriquecido y pudo demostrar que no era así, pero igual la idea era condenarlo».

La proscripción borró memorias

La militanta continúo con la reinvindicación de la memoria de una de los pocos gobernadores obreros que tuvo Salta: «La proscripción no fue solamente meter a la cárcel a dirigentes peronistas y no mencionar al peronismo, sino también a borrarlos de la memoria histórica, eso es lo que pasó con Xamena y la familia de Xamena, a sus hijos los persiguieron, los acosaron por tener un padre peronista y en la cárcel, cuando Xamena se agravó recién le dan el okey a mandarlo a Salta y muere acá y se dice que murió cantando”, señala la militante.

Agregó Bravo que después de su muerte se borró todo lo que él hizo, de hecho, en el proceso de investigación, cuando se amplió el libro de Parcero, las labores parlamentarias de toda su gestión como legislador salteño no están en la legislatura, no aparecen, no están en el archivo, por eso costó mucho reivindicarlo y cuesta mucho.

Ragone ya está instalado, pero Xamena no y el sentó las bases del peronismo, el reúne la esencia del peronismo salteño, “terminaba sus labores en el poder legislativo, llegaba a su casa y seguía atendiendo gente, a su casa iba gente que se iba a poner una inyección con el gobernador de Salta».

Ragone y Evita, más que coincidencias

«Su perfil es muy parecido al de Evita porque además comparten el gusto por lo actoral, el escribió dos libros, obras de teatro, tiene mucho en común con Evita, encima en fechas; Evita nació un 7 de mayo y el muere un 7 de mayo. Entonces reivindicar a dirigentes como él es muy importante porque son dirigentes que surgieron de las bases».

Reivindicación

«En principio hay que recuperarlo del olvido, que es un proceso que inició el compañero de la Izquierda Nacional Daniel Parcero, le agradecemos los salteños peronistas que lo haya hecho, aun cuando a nosotros nos deja en falta, porque es cuestionable el hecho de que nosotros no hayamos indagado ni reconstruido nuestra propia historia y estamos dejando que compañeros valiosos dejen este plano y sin dejar un testimonio moral de ellos o una historia escrita de ellos, pasó con Xamena, pasó con Armando Jaime, pasó con Miguel Xamena, el hijo de Carlos, y va a seguir pasando con muchos otros compañeros si no tomamos la posta de construir nuestra propia historia, como dice Jaureche «si nosotros seguimos estudiando una falsa historia, será difícil concebir un movimiento nacional, popular», de nuestra Salta, recuperar y reivindicar las luchas del pasado, aquí también hubo una lucha calchaquí impresionante ya que demoró 100 años que Salta caiga en control de los españoles, no siempre fue oligárquica la provincia, siempre hubo resistencias».

La historia está lista para que vengan los valientes a reconstruirla, Salta sigue resistiendo.