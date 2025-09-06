La periodista es candidata a Diputada Nacional por el espacio

de Sergio Oso Leavy. Dijo “Soy Nacional y popular”.

Andrea Sztychmasjter

Candidata a diputada por el Partido de la Victoria en Salta, Marcela Jesús asegura que quiere dejar de “observar la vida” para pasar a la acción desde la política.

Asegura que de salir electa el objetivo principal es frenar las acciones del gobierno nacional y restablecer derechos para los argentinos, especialmente ante una elección nacional inminente. Buscará como legisladora un consenso en la Cámara de Diputados, centrado en establecer una nueva ley de coparticipación que reemplace la actual, que es considerada inadecuada y basada en un sistema de la dictadura. La nueva ley buscaría asegurar que las provincias reciban adecuadamente lo que les corresponde, eliminando la necesidad de depender de transferencias y promesas del gobierno nacional.

-¿Qué la llevó a dejar el periodismo para involucrase en la política como candidata?

Yo nunca dejé el periodismo, creo que uno nunca deja de ser periodista. Ahora, ¿qué llevó a involucrarme en la candidatura? A mí muchas veces me ofrecieron ser candidata de distintos lugares, de distintos sectores. Y siempre me pasaba algo. O no me gustaba lo que me acompañaban en la lista o no tenían las mismas ideas y pensamientos que tengo yo sobre la realidad de la Argentina. Esta vez cuando me ofreció el oso Leavy, vi la coherencia que tiene él. Es un hombre nacional y popular que coincide con mis pensamientos, y además su coherencia en las votaciones del Congreso de la Nación.

Entonces, al ver esto y al ver la crueldad con la que el gobierno nacional trata a los que menos tienen de la Argentina, a los discapacitados, a los jubilados, dije, es momento de no solamente de observar la vida y trabajar desde el periodismo, sino también trabajar desde el Congreso de la Nación para poder frenar todas estas leyes, en algunos casos hasta perversas, que quiere implementar Milei, en donde él ya lo dijo, quiere detonar el estado. Y cuando el estado está ausente, como dijo un premio nobel de economía los que ganan son los empresarios y los que se perjudican son los que menos tienen.

¿Cómo empieza su incursión en la militancia partidaria?

Yo no soy afiliada a ningún partido, soy nacional y popular. Y la militancia la hago todos los días desde mi programa. En el periodismo hay presentadores de noticias. En mi caso, yo nunca fui una presentadora de noticias, sino siempre manifesté mi opinión, siempre le dije al oyente y al televidente de qué lado estaba hablando inclusive cuando estuve con invitados con los que no coincidía, con los que pensaban distinto a mí, yo les planteaba mi posición en algunos casos, hasta llegamos a discutir al aire sobre diversos temas. Creo que el periodista, el periodista político especialmente, debe ser honesto diciéndole a la gente de qué lado está. Y yo siempre estuve del lado de los derechos, de lo nacional y popular.

¿Cómo ve la participación de las mujeres salteñas en la política? ¿qué opina de las candidatas mujeres de los otros frentes políticos?

El caso de la mujer siempre fue bastante difícil en la política. Yo me acuerdo cuando las mujeres buscaban poder conformar un 50% de las listas. Se logró esta conformación después de mucha lucha de mujeres dentro de los partidos políticos, representantes de distintos partidos políticos, pero vemos que en muchos casos la mujer ocupa el segundo lugar de cada una de las listas y la representación no se da en forma igualitaria. Por eso vemos estos déficits y faltas de mujeres en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Consejo Deliberante. Habría que ver la forma de poder modificar esta ley en donde no siempre las mujeres sean las que organizan reuniones en los barrios y los candidatos sean los hombres.

En cuanto a las candidatas mujeres de otros partidos políticos, por ejemplo, está Flavia Royón que ella se autotituló técnica y estuvo en todos los gobiernos, estuvo en el gobierno kirchnerista, estuvo en el gobierno de Milei, estuvo en el gobierno de Gustavo Sáenz. Ella es una persona que es funcionaria, no importa que cambien los gobiernos y en estos momentos nosotros lo que estamos eligiendo son legisladores nacionales. Un legislador nacional tiene que ser un político con ideas coherentes y con ideas que no se cambien al otro día cuando cambien la cuestión.

Flavia Royón me parece una mujer que sabe mucho pero no es política y cuando vas a votar en el caso de ser electa en el congreso de la nación no sabemos a favor de qué gobierno va a votar. Lo que sí, no va a votar a favor de la gente porque ella cambia cuando cambian los gobiernos.

Si hablamos de Emilia Orozco, es una chica joven, muy simpática, muy amorosa, pero yo la verdad que no conozco ningún proyecto de ley que haya presentado en el concejo deliberante más allá de pelearse con José García por el 24-7 que dijo él que trabajaba todos los días y tampoco conozco un proyecto o un trabajo que haya hecho en la cámara de diputados de la nación. Es más, la comisión de libertad de expresión que ella preside no se reunió nunca y ahora que estamos con estos casos tan graves de allanamientos a periodistas, de censura previa y demás, debería expedirse más siendo una comunicadora.

¿Cómo legisladora que políticas impulsaría para potenciar a Salta?

Como legisladora, además del trabajo parlamentario, que es el tema de las leyes, los legisladores tienen la posibilidad y el deber de gestionar. Gestionar para la provincia, gestionar para las intendencias, gestionar para las asociaciones, para los clubes de fútbol, para los centros comunitarios, para los centros vecinales. Como legislador en Buenos Aires tenés una posibilidad de ingresar a fundaciones, organizaciones, organismos internacionales que pueden dar financiación a un montón de proyectos que podría lograr el desarrollo de muchos salteños que en muchos casos no tienen trabajo.