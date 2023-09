El candidato presidencial de Libertad Avanza había dicho que Francisco «es el representante del maligno en la tierra».

En diálogo con el periodista Héctor Alí (Pacífico FM 92.9), el Obispo de Orán Luis Scozzina aseguró que tales expresiones: «no ameritan en parte dar una respuesta personal a dichos de alguien que busca con determinado estilo confrontativo, agresivo y de falta de diálogo». «Estas manifestaciones nos tienen que ayudar a pensar qué tipos de liderazgos queremos que nos ayuden a salir de esta situación que vive en estos momentos nuestra Patria», agregó.

El sacerdote continuó analizando la figura del libertario y alertó sobre el: «estilo de liderazgo de no diálogo, de no respeto y de no acogida de lo diferente», aunque aseguró que «esto se puede aplicar a otros actores políticos de nuestro país, donde la falta de diálogo y el no respeto de la diferencia y el pretender eliminar por la descalificación a quienes presentan una visión desde la fe es preocupante, y mucho más el hecho de que se de en nuestro norte salteño, que tiene una experiencia de fe religiosa sustentada en los principios y la doctrina cristiana sobre la vida de las personas».

Sobre la expresión puntual de Milei que sostiene que el Papa Francisco es el representante del maligno, Scozzina insistió en que: «son exabruptos que revela el tipo de persona y la calidad de dirigente que se postula para gobernar el país». En ese aspecto, y sobre los ataques del libertario, a los principios de justicia social que enarbola la Iglesia Católica, el obispo refutó: «Hace más de cien años que la Iglesia católica viene predicando los principios de la Justicia Social como ordenadores de la vida, además de la búsqueda del bien común y el respeto de la dignidad de la persona. Hay cuestiones que tienen que tener una consideración desde el rigor intelectual desde el cual estamos hablando».

De este modo, Scozzina recordó que son precisamente los tiempos del Milagro los que dejan un mensaje en todo esto: «cuando nuestro pueblo salteño vive la experiencia de su fe cristiana porque cree y peregrina al encuentro del Señor y la Virgen del Milagro, es porque cree también en estos principios de la dignidad de la persona, de que nadie se salva solo y de que el principio de la libertad en términos absolutos, es una contradicción total con lo que es la vida en comunidad, con el transitar conjuntos, con la salvación que es comunitaria. Quien da respuesta a este tipo de expresiones es la experiencia y la fe de nuestros peregrinos y de todo lo que se va a manifestar en estos días en torno a la fiesta del Señor y Virgen del Milagro», insistió.

“Hay que poner verdad sobre mentira”

El obispo de Orán realizó también un breve análisis político sobre los resultados electorales que dejaron las PASO en agosto pasado y que sorprendieron, particularmente por el ascenso de la figura de Javier Milei, que continúa firme en carrera electoral.

«Creo y estoy convencido en la fe de nuestro pueblo, aunque muchos voten a Milei por otras razones, como la falta de representatividad en la política», analizó monseñor, que aseguró que si bien se trata de una «contradicción de los creyentes», teniendo en cuenta que fue precisamente en Salta donde Milei arrancó más adeptos durante las PASO : «Hay que poner verdad sobre mentira, mucha gente con un argumento de no sentirse representado por la actual dirigencia política, de alguna manera expresa con su voto un anhelo que toda la política tiene que registrar: que hay una crisis de representatividad; que no todos representan lo que dicen y piensan, y que hay una incoherencia entre lo que postulan y lo que después en la práctica llevan como acciones políticas», finalizó Scozzina.