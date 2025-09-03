El Ministro Solá busca mejorar el protocolo de emergencias

Gaspar Solá Usandivaras, ministro de Seguridad y Justicia, junto con el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, encabezaron una extensa mesa de trabajo que reunió a diversos organismos de respuesta ante emergencias.

En la reunión participaron representantes clave de la Subsecretaría de Defensa Civil, el Sistema de Emergencias 911, el Centro de Coordinación Operativa, la Policía de Salta, la Subsecretaría de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios, el Ejército Argentino, Aviación Civil, el Samec, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, áreas de emergencia municipal, Aguas del Norte y Edesa.

Por su parte, el Ministro Solá Usandivaras resaltó la importancia de la colaboración de todas las áreas competentes para evaluar y mejorar esta nueva guía de trabajo, con el fin de optimizar la capacidad operativa y de respuesta ante situaciones de riesgo como inundaciones e incendios forestales. Asimismo, se subrayó la necesidad de analizar y planificar los recursos de emergencia de manera eficiente.

Durante la mesa de trabajo, se dialogó sobre la implementación de un Centro Operativo de Emergencias, que será liderado por la Secretaría de Seguridad y coordinado por el Departamento Bomberos de la Policía. Este centro tendrá la función de asignar los recursos operativos de manera estratégica y optimizar la capacidad de respuesta ante demandas específicas.

Además, los representantes de los distintos organismos tuvieron la oportunidad de exponer sus puntos de vista y realizar aportes al nuevo protocolo de intervención, por ello se acordó continuar trabajando en aspectos puntuales en futuros encuentros para seguir perfeccionando el protocolo.