Con la herramienta Take it down, cualquier persona puede reportar de forma gratuita contenido online que muestre a menores de 18 años en imágenes o videos explícitos o con desnudez, y solicitar su eliminación.

En el marco de las tareas preventivas y de concientización que se realizan desde la Fiscalía, pone en conocimiento de los padres de niños, niñas y adolescentes y de la comunidad en general, de la existencia de la plataforma Take it Down, cual es operada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC, por sus siglas en inglés).

Financiada por la empresa Meta, Take it Down permitirá por primera vez a las personas, seleccionar imágenes y videos en sus dispositivos que no desean que se publiquen en línea o que ya se han publicado en línea. Posteriormente, la herramienta generará anónimamente un hash, o huella digital, a ese contenido específico. Finalmente, el hash anonimizado obtenido, no la imagen, se almacenará en una base de datos vinculada a Meta para que, si el contenido se publica alguna vez en las plataformas públicas, se comparará con la original, y si se identifica una imagen o video que coincida con el valor del hash, se eliminará.

Para crear un hash de una imagen explícita, se puede visitar el sitio web TakeItDown.NCMEC.org para instalar el software en su dispositivo. Además, la herramienta también puede ser utilizada por personas mayores de 18 años para eliminar imágenes explícitas tomadas cuando eran menores de edad, y está disponible en todo el mundo.

Asimismo, las plataformas participantes en la iniciativa son Facebook e Instagram de Meta, Yubo, Only Fans y Pornhub, propiedad de Mindgeek. Si la imagen se encuentra en otro sitio o si es enviada en una plataforma encriptada como WhatsApp, no se eliminará.

El sitio funciona tanto con imágenes reales como con imágenes generadas por inteligencia artificial y deep fakes, la propuesta requiere muy pocos pasos. En la página se invita a indicar la edad del denunciante anónimo, y luego se puede proceder a cargar las imágenes o videos en cuestión. Se pueden subir hasta 10 archivos por vez, pero si es necesario, se vuelve a repetir la carga con otra consulta. Una vez finalizado cada proceso, el usuario recibe un número de caso que posteriormente puede ser usado para hacer el seguimiento del mismo