Desde las 10 hasta las 16, vecinos podrán acceder a carnes, frutas, verduras y más con un 30% de descuento en las canchas de La Rivera. La fecha fue reprogramada por las lluvias del viernes.

Debido a las lluvias registradas durante el viernes pasado, la edición de “El Mercado en tu Barrio” se reprogramó para el este martes 12, manteniendo el horario de 10 a 16, en las canchas de La Rivera, ubicadas en la intersección de Santa Marta y Santa Oliva, en barrio Santa Lucía.

En “El mercado en tu barrio”, los asistentes encontrarán carne, pollo, pescado, panificados, frutas, verduras, artículos del hogar, entre otros, con un descuento del 30%.

Con esta iniciativa, el municipio busca acompañar a las familias de la ciudad para que adquieran productos de la canasta básica a precios accesibles y de esta manera contribuir además con la economía local.