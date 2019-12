No paran de encontrar irregularidades en San Lorenzo, después del cambio de intendente.

Manuel Saravia no para de descubrir irregularidades. Lleva una semana como jefe comunal de San Lorenzo pero siente que es más: el jefe comunal saliente saqueó todo.

El intendente dijo en Fm Profesional que ya denunicó a Gonza por problemas de gestión: se excedieron en los gastos previstos para el presupuesto vigente, no rindió la tercera ejecución presupuestaria de este año y tampoco el período hasta la fecha de corte.

Hay muchos faltantes: hierros, luminaria pública, grifería y tres mil chapas de las cuales se desconocen los destinos, entre otros.

El saqueo fue descarado: el 9 de diciembre, un día antes del traspaso de mando, el secretario de obras públicas ordenó retirar los reflectores del complejo municipal Los Ceibos para llevárselos.

También se llevaron la bomba de la pileta.

Saravia dijo que están trabajando con la auditaría interna para realizar denuncias de irregularidades y así presentarse como querellantes en la causa.

Las denuncias continuarán. Eso es evidente, porque Saravia ni siquiera sabe qué planta de personal. Sabe, sí, que 66 fueron incorporados a fines de noviembre, “contratados” y otros arreglos “de palabra”. Dicen tener una labor en el municipio pero no cuentan con un papel de valor legal.

Por ahora la deuda heredada alcanza los 6 millones de pesos y cuatro cheques diferidos por 200 mil pesos.

Finalmente, especificó que debe pagar un cheque diferido por la compra de carne para comedores por 120 mil pesos a pesar de que no concurren tantos niños.