En un contexto donde la defensa de los acusados sostiene que uno de ellos no cuenta con pruebas fehacientes que lo ubiquen en el lugar del homicidio el día y la hora del hecho, y la querella adelantó que pedirá cadena perpetua para los tres imputados, se ultiman los trámites judiciales para que el juicio por el homicidio agravado de Jimena Salas comience el 1 de septiembre.

Los acusados son Adrián Guillermo Saavedra, Carlos Damián Saavedra y Javier Nicolás Saavedra, imputados por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa y por el concurso premeditado de dos o más personas, en contexto de violencia de género.

Además, en una causa acumulada, Javier Nicolás Saavedra enfrenta una acusación por tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Ariel Mariano Guantay.

El tribunal estará conformado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, designados por sorteo. La acusación estará a cargo de una Unidad Fiscal integrada por los fiscales Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores. La defensa será ejercida por el abogado Marcelo Arancibia, mientras que la querella estará representada por Pedro Javier Arancibia.

Cabe destacar que la defensa de Javier Nicolás Saavedra sostiene que el celular de su defendido no se encontraba en la casa del barrio San Nicolás al momento del asesinato, por lo que insistirá en que se demuestre cómo se asegura su presencia en el lugar.

Las audiencias de debate se desarrollarán del 1 al 9 de septiembre a partir de las 14:30, y desde el 10 de ese mes comenzarán a las 8:00.

El crimen de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás, de Vaqueros. Ese día, el servicio de emergencias 911 recibió una llamada del esposo de la víctima, quien informó haber encontrado el cuerpo sin vida al regresar al domicilio. La mujer presentaba 57 heridas de arma blanca, lo que llevó a calificar el hecho como homicidio con extrema violencia.

Las hijas pequeñas de la víctima se encontraban en el domicilio en el momento de los hechos.