El exdiputado nacional y dirigente histórico de la Unión Cívica Radical, Luis “Changui” Cáceres, llegará este jueves a la capital salteña para encabezar una charla bajo la consigna “Construyendo una alternativa nacional”. El encuentro se realizará a las 20 horas en el Hotel Presidente, en el marco del debate político previo a las elecciones nacionales de octubre.

En plena etapa de definiciones de candidaturas y armado de estrategias electorales, la UCR salteña recibirá a una de sus figuras más emblemáticas: Luis Alberto Cáceres Elias, más conocido como “Changui”. Abogado y dirigente de extensa trayectoria, inició su militancia a los 15 años y fue uno de los fundadores del Movimiento Universitario Reformista Auténtico, antecesor de Franja Morada.

Electo diputado nacional por Santa Fe en dos períodos consecutivos (1983-1985 y 1985-1989), “Changui” fue un estrecho colaborador del expresidente Raúl Alfonsín y participó en la creación de la Junta Coordinadora Nacional, un espacio clave en la renovación del radicalismo en la etapa democrática. En 1987 fue candidato a gobernador de su provincia y ocupó múltiples cargos partidarios a lo largo de su carrera.

Casado con la también exdiputada nacional Alicia Tate, Cáceres continúa recorriendo el país para debatir ideas y fortalecer el rol de la UCR en la política nacional. Su paso por Salta se enmarca en una serie de actividades destinadas a revitalizar la propuesta radical frente al complejo escenario electoral de este año.