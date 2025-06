Una periodista uruguaya realizó una investigación sobre las denuncias por abusos sexuales de niñas y adolescentes wichí en el norte provincial.

Cecilia Osorio periodista uruguaya publicó un reportaje -investigación sobre la denuncia colectiva de las mujeres de ruta 81 en el norte salteño que fueron violadas por criollos. Es un seguimiento del caso hasta la actualidad.

Aquí compartimos parte de su trabajo:

A 400 kilómetros de Salta capital, un grupo de mujeres indígenas denuncia lo que

desde hace siglos es un secreto a voces en el Gran Chaco argentino: los criollos

abusan sexualmente de niñas y adolescentes wichí mientras el Estado no investiga

y los culpables siguen impunes. Este reportaje fue realizado con el apoyo de la

International Women’s Media Foundation.

La tarde del 15 de febrero de 2022, cuando Moni* firmaba la carta, sabía que no lo

hacía solo por ella. “Acá no se salva nadie, ni la hija del cacique”, dice esta mujer

wichí de 30 años, estatura pequeña y cabellera larga. Vive en la comunidad

indígena Misión Kilómetro 2, emplazada frente a Pluma de Pato, un pueblo de

apenas 200 habitantes del departamento salteño de Rivadavia.

Hace tres años, ella y un grupo de mujeres firmaron una carta pública en la que

denunciaban los abusos sexuales que sufrieron cuando eran adolescentes. “Por

suerte yo no lo vi más, pero mi mamá se vivía topando con ellos porque vivían ahí

enfrente”, dice Moni, señalando la entrada de la comunidad, mientras pastora sus

siete cabras. En el horizonte, después de una lomada de arbustos, se ve la ruta

81. “Solo hay que cruzarla. Son diez minutos a pie”.

Despojados de sus tierras, los wichí —uno de los 14 pueblos originarios de Salta—

sobreviven a la sombra del pueblo criollo. De un lado de la carretera, cercados

por enrejillados con restos de maderas, están sus ranchos de techos de chapa

sostenidos por horcones de palo santo y paredes construidas con retazos de

plástico y ramas. Del otro, las casas de cemento y bloques de las familias criollas,

población que se define como blanca y descendiente de europeos.

Moni lleva sus cabras hacia el rancho de su familia. Son las siete de la tarde y el

sol tiñe de dorado el terreno poblado de chanchos, gallos, gallinas, perros y más

cabras. Apenas la ven llegar, sus hermanas salen a su encuentro. A un costado,

su madre está concentrada dándole de comer a cinco loros que tiene en un

balde negro. Son muy pequeños y al no tener casi pelo parecen muñecos de

hule. La escena hace reír a las mujeres de la familia, que miran con complicidad

mientras traen sillas para armar una ronda en un rincón del patio.

Durante más de una hora, sentada en el centro del círculo, Moni cuenta lo que

ocurrió hace tres años en Pluma de Pato. Dice que ahora las mujeres que

firmaron la carta no quieren hablar: “Se arrepienten de haberlo sacado a la luz.

Tienen miedo”. En medio de la conversación, su sobrina más pequeña se sienta

en su falda. Está llorando porque uno de los loros le picó la mano. Moni le seca las lágrimas del rostro, la aprieta contra su pecho y susurra: “Yo quiero advertir y

orientar a las que vienen atrás”.

Nehuayiè-Na’tuyie thaká natsas-thutsay-manses

El 16 enero de 2022, Moni junto a otras mujeres de la comunidad Misión

Kilómetro 2 cruzaron la ruta 81 y marcharon por las calles de Pluma de Pato. Iban

en filas ensambladas unas con otras. En sus manos llevaban una amplia pancarta:

«Justicia por Pamela”. Habían perdido el miedo.

Un día antes, el cuerpo de Pamela Flores, una niña de 12 años de la comunidad,

había aparecido tirado entre pastizales al costado de la carretera. Hacía días que

Moni no dormía. “Ella venía a casa, la cuidábamos. Ahora cuando veo a una niña

en la carretera enseguida pienso en ella”.

40 años atrás, en épocas de lluvias y crecidas, la ruta 81 era intransitable. Pasar

de la tierra al asfalto fue el sueño del progreso para salteños y formoseños. Pero

no para los wichí. Desde su pavimentación, sus miles de kilómetros son tierra de

nadie: de trabajadores zafrales que en época de siembra y cosecha aprovechan

su cercanía con pasos fronterizos, de camioneros que se orillan a su costado

buscando niñas y adolescentes indígenas.

Las mujeres de la comunidad wichí estaban cansadas de ver desaparecer a sus

hijas. El día de la marcha se reunieron y convocaron a Octorina Zamora, referente

de las luchas de las mujeres indígenas de esta zona. En 2015, Octorina acompaña la familia de Juana*, una niña wichí de 12 años cuyo cuerpo también apareció

tirado, esta vez, en una cancha de fútbol en Santa Victoria Este, en el extremo

noreste de la provincia de Salta.

Juana había salido a comprar pan con dos amigas cuando ocho hombres criollos

las interceptaron y empezaron a perseguirlas. Sus amigas lograron escapar, pero

a Juana la arrastraron hasta una cancha de fútbol. Allí la drogaron y violaron

varias veces. Su abuso conmocionó a la provincia: la niña tenía un retraso

madurativo y estaba embarazada de un abuso sexual anterior. Fue el primer caso

de violación grupal a una niña wichí que llegó a juicio y en el que los agresores

fueron procesados.

“Ellas estaban decididas. Querían tomar acciones, pero necesitaban esa fortaleza

que Octorina de alguna manera les brindaba”, dice Tujuay Gea Zamora, hija de la

lideresa indígena. Desde la muerte de su madre, en junio de 2022, Tujuay

acompaña a las mujeres de la zona.

Octorina se puso al frente. Convocó a autoridades nacionales y provinciales para

participar de la Primera Asamblea de Mujeres Indígenas de la ruta 81, organizada

bajo la consigna “Nehuayiè-Na’tuyie thaká natsas-thutsay-manses”

(acompañemos a nuestras infancias y adolescencias)