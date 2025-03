El Fuero de Milicias, y la adaptación a la guerra de Montaña

Martín Miguel Güemes Arruabarrena

En la historiografía del Río de la Plata, y Provinciales (ambos puntos de vista, afirman: la Patria Chica), producen en quienes no evalúan el punto de vista de la Patria Grande, una repetición histórica, sin fundamento cierto. La invisibilización del Proyecto Suramericano, es una constante cierta, sobre todo en el aspecto militar. La leyenda oculta la realidad. El Caudillo Gaucho, que mediante guerra de guerrillas combate al invasor realista, y defiende la Frontera Norte, vela la posibilidad de comprender al militar de carrera, que mediante guerra de recursos, organizada milicias, derrota invasión tras invasión, y también incursiones. Un verdadero ejército de milicias, comparable al Ejército de los Andes en sus resultados, y en su eficiencia. También, en la cantidad de oficiales y tropa puesta de manifiesto. El arma militar, cuya punta de lanza son las caballerías gauchas, está basada ciertamente en el fuero de milicias de Sobremonte (1801), implantado para combatir al Imperio Británico, y a cuantos intenten hollar el suelo del Virreynato del Río de la Plata (incluido el Imperio Lusitano). Pruebas al canto: “(…) Güemes obligado por las circunstancias expuestas en el oficio que envió el 27 de Abril de 1818 al director Pueyrredón, dictó el bando adjuntado sobre la perpetuidad del fuero militar correspondiente a sus escuadrones de gauchos, bando que fue plenamente aprobado sin objeción alguna por el Director Supremo, confirmando en toda su amplitud el fuero que hasta entonces venían gozando las dichas milicias gauchas por imperio del Reglamento de 1801 antes citado, como se lo comunica a Belgrano por oficio del 1 de Junio.” Esta “nueva” situación militar (en 1818), tenía antecedentes inmediatos. Luis Güemes Ramos Mexía en su obra: “Güemes Documentado”, completando lo anterior, refiriéndose al “Fuero Gaucho”, afirma: “(…) Cuando San Martín se hizo cargo en 1814 de la jefatura del Ejército Auxiliar del Perú, comenzó en sus oficios a denominar como gauchos a los paisanos que componían las milicias que venían luchando contra los realistas conjuntamente con las tropas de línea desde 1810. El término gaucho nunca se había empleado en el Norte y, como es de pensar, San Martín lo usó por similitud a la denominación que se les daba a los paisanos de las pampas y a los de la Banda Oriental, ya que a estos era a los únicos que había conocido hasta ese momento puesto que por primera vez en su vida llegaba el Libertador al escenario porteño. Desde entonces el fuero de las milicias se dio en llamar fuero gaucho… En realidad, este reglamento no hizo otra cosa que actualizar los privilegios de que, según disposiciones anteriores, ya venían gozando las milicias a través de toda la época colonial en los diferentes dominios de España en América…”. Mitre, Vicente Fidel López, Vélez Sarsfield, Frías, y Sola, si los leemos hoy, confirmaron:

“(…) Era, pues, la “iniciación de un nuevo sistema de hostilidades mixtas, con caracteres originales y medios propios, que después ha recibido la denominación de guerra de recursos, y ha producido en su género una campaña modelo, única en la historia militar… Desde entonces las hostilidades parciales tomaron nuevo impulso y la guerra de partidarios asumió un carácter verdaderamente militar, tomando con resolución la ofensiva.” (“La Guerra de las Republiquetas” por Bartolomé Mitre)

“(…) La Campaña defensiva de Güemes es en mi concepto, un modelo en su género como plan estratégico y como ejecución consumada. No faltó en ella una sola previsión; no hubo que lamentar un solo descuido y todas aquellas milicias movidas y electrizadas por el jefe de la provincia invadida obedecieron directamente a una sola voz con la regularidad del ejército veterano más prolijamente preparado para las operaciones estratégicas de una guerra estrictamente campal. Si exceptuamos la famosa campaña de San Martín sobre Chile, las mayores luces de la escena y la imponente solemnidad de las batallas que le dan tantos prestigios, no hay entre las guerras de nuestra Revolución, ninguna otra, que, como la de Güemes en Salta, ofrezca un modelo más acabado de regularidad en el plan y en los resultados. Y ella se realizó, no como creen y dicen algunos, como correrías de grupos independientes y francos, a la manera de las bandas de Artigas o el Empecinado en España, sino con milicias regladas y oficiales cultos como Rojas, Arias, Ruiz de los Llanos, Álvarez Prado, y como tantos otros hijos de las mejores familias de Salta y Jujuy, que operaron a la cabeza de cuerpos sometidos a una voluntad superior y bajo un plan estratégico en toda forma. (“Historia de la República Argentina”, tomo 6, capítulo X, Vicente Fidel López)“

(…) Llegado el momento, Güemes dio grandes combates en campo abierto que pueden considerarse como verdaderas batallas campales. En ellas mostró que su pericia y sus soldados no eran inferiores a los guerreros tan justamente preciados contra quienes combatían. Y de ahí que la célebre campaña de Salta forme un cuadro más vivo y más romancesco que sea posible encontrar en las luchas sangrientas que las masas humanas hayan sostenido alguna vez, las unas contra las otras, cualquiera sea el país donde se tomen ejemplos”(ídem)

“(…) Güemes sublevó a toda la provincia de Salta, capitaneó la plebe, no respetó propiedad alguna para combatir al ejército español, pero nada tomó para sí, hizo lo que Bolívar en Colombia, hizo más que él, pues que se hallaba en una pequeña provincia con un ejército numeroso y orgulloso a su frente. Nadie pregunta cómo se salvaron las provincias de debajo de las tristes circunstancias en que se hallaron desde 1814. Es que el caudillo Güemes, se sirvió de esas masas para salvar su país y salvar la revolución de Mayo.” (Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, 1864)

“(…) Todo el país, de un extremo al otro, desde Tucumán hasta Tarija, desde la cordillera de los Andes hasta Orán y los Chacos, era un verdadero campamento militar; tocado de un mismo entusiasmo y obediente a la voz de su general; el cual, contemplando desde su cuartel general de Salta la unidad de este formidable conjunto conducía las acciones” (“Historia del General Güemes y de la Provincia de Salta o sea de la Independencia Argentina” de Bernardo Frías)

“(…) La organización de las milicias de Güemes respondía a las divisiones política y regionales del vasto territorio de la Intendencia de Salta (que abarcaba las ciudades de Jujuy, Orán y Tarija, con su jurisdicción de influencia), principalmente la más estratégica. En cada una de ellas se formaron Escuadrones de Gauchos, que en algunos casos llegaron al número de cuatro. Pero estos escuadrones – como era su nombre oficial – eran verdaderos Regimientos de Caballería, con una plana mayor compuesta por un Comandante que era un Teniente Coronel; un Sargento Mayor, un Capitán, un Ayudante 1º, un Teniente 2º, un Alférez y un portaguión, como mínimo, además de oficiales agregados.” (“Las Milicias de Güemes” por Miguel Sola)

Con estos antecedentes históricos, nos adentramos en la posibilidad de la creación de un cuerpo de elite, forjado por las caballerías gauchas. Me refiero a “Los Infernales” (1815), cuyo adiestramiento fue excepcional. La táctica militar del General Güemes, fue valorada por el General José de San Martín, el mayor estratega suramericano, quien nombró a Güemes jefe de la Vanguardia del Ejército del Norte (1814), y General en Jefe del Ejército de Observación sobre el Perú (1820). Las derrotas de las invasiones de Pezuela (1814), de La Serna (1817), y de Canterac y Rámirez (1820), comprobaron que San Martín no se equivocó en las valoraciones efectuadas al Caudillo militar de la Guerra de Milicias Gauchas (1814/1821). Sin estas misiones norteñas, el Ejército de los Antes, no podía cruzar la Cordillera, libertar Chile, y Perú

¡Morir por la Patria es Gloria!