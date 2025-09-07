La caída –casi libre- de los mileistas también repercute en Salta y, quienes predecían un aplastante triunfo de la lista encabezada por Emilia Orozco, hoy transitan por el silencio.

Corroído por la corrupción de los propios. La dependencia de Alfredo Olmedo y Carlos Zapata con la franquicia de La Libertad Avanza y el color violeta es la que los sumerge en el desasosiego.

Los comicios que se realizarán este domingo en la Provincia de Buenos Aires, de favorecer a los opositores de Javier Milei, podrían generar una inercia con relación a las elecciones legislativas nacionales previstas para el 26 de Octubre próximo. El resultado de Corrientes, en donde los libertarios obtuvieron el cuarto puesto, parece reflejar una disconformidad creciente con un gobierno que muestra contradicciones y vinculaciones con la turbiedad de la política que tanto cuestionaban. El escándalo los abraza y mancha a la cúpula del poder en el momento menos pensado.

Los encuestadores más sobrios hablan de una caída de entre 5 y 8 puntos de la imagen del gobierno producto de la difusión de las cintas en donde el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, expuso negociados que complican a Karina Milei y Martín y Lule Menem, quienes sostienen una interna palaciega con Santiago Caputo y habrían expandido sus influencias para incidir en contrataciones públicas a cambio de retornos. Este grupo sembró muchos enemigos internos cuando tuvo un comportamiento árido en las negociaciones de las candidaturas en todas las provincias y ahora suma las críticas intensas del kirchnerismo y otros actores políticos nacionales. La teoría del purismo que no admite socios hoy los condena al escarnio en soledad.

La sumatoria de disconformes se expresó en el Congreso Nacional donde ya no se advierten las fisuras que provocaba la negociación de la Casa Rosada con los gobernadores que se sienten traicionados y optaron por presentar candidatos propios en las elecciones que se aproximan. La despectiva y cínica posición de Milei para con la discapacidad ha generado un clima adverso que amenaza con comprometer un triunfo que daban por descontado en todo el país.

Es que la hasta hace poco locuaz legisladora no logra reformular el discurso anticasta – corroído por la corrupción de los propios- y optó por esconderse en los parajes de la lejana Iruya. Pero no pudo evadir las críticas de legisladores pares, y de los medios nacionales, que le imputan no convocar desde hace un año a reunión en la Comisión de Libertad de Expresión que preside.

La pasividad de Orozco obedece al temor de que alguien exponga al Presidente y su séquito, caracterizado por insultos y denuncias a periodistas y que ahora suma una orden judicial que ha sido calificada por amplios sectores como un acto de censura previa y que podría ser fruto de presiones ejercidas hacia un juez que cuenta con varias denuncias en el Consejo de la Magistratura de la Nación. A su decepcionante servilismo, esta legisladora rosarina suma otras descalificaciones, luego de que se supiera que un inexplicable e injustificado viaje a Israel de una comitiva de libertarios habría sido financiado por la cuestionada agencia de discapacidad y que culminó en unas mini-vacaciones en Dubai.

La baja de adherentes en sus redes es notoria, y la campaña parece convertirse en un camino cuesta arriba de solo considerar que carece de proyecto y estructura político partidaria. Es evidente que Orozco, por su dependencia con Olmedo y su cholulismo con los libertarios cercanos a la Casa Rosada, no ha construido ninguna red que le permita ampliar el grupo dirigencial. Los radicales y macristas fueron despreciados en Salta y hoy seguramente serán extrañados.

El que más sufre es Alfredo Olmedo, que ideó una lista en solitario con el convencimiento de podía esconderse detrás de Orozco y que se llevaría dos bancas a senadores nacionales. Por eso puso de segundo candidato titular a Gonzalo Guzmán Coraita, quien habría prometido renunciar a favor del sojero en caso de resultar electo. Las expectativas electorales se han reducido notablemente y una impensada derrota a manos del saencismo podría situarlos cerca del descenso.

La dependencia de Olmedo, Orozco y Zapata con la franquicia de La Libertad Avanza y el color violeta es la que los sumerge en el desasosiego. Todos saben que las encuestas son deficitarias cuando se trata de medir a un ignoto Zapata o un desprestigiado heredero de un empresario agropecuario que tuvo acuerdos con todos los sectores políticos y que tiene alta imagen negativa. Lo de Orozco es un enigma, pero sin una marca que la traccione no puede garantizar una victoria. Octubre se acerca y, contra lo que manda la naturaleza, a los libertarios les llegó el frío del invierno.