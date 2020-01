El nuevo intendente denunció penalmente a Manuel Cornejo.

El intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni, denunció penalmente a su predecesor, Manuel Cornejo, por malversación de fondos públicos.

Lo acusa, nada más ni nada menos, que de afanarse $84 millones de pesos.

“A través de una investigación interna realizada, se pudo detectar una serie de irregularidades por eso creemos que es conveniente que se ponga a consideración de la justicia penal una investigación para esclarecer la situación de muchos fondos que recibió el municipio de Campo Quijano y no se conoce cuál fue el destino”, dijo el abogado del unicipo. .

El letrado del municipio explicó que la Secretaría de Hacienda, a través de su informe, pudo detectar una suma de dinero considerable, alrededor de $84 millones pesos, que no estarían justificados ni se habría encontrado respaldo alguno de cuál ha sido ese destino. Dicho monto obedecen a distintos fondos que venían de Provincia y Nación, de Acción Social, que no han tenido un destino concreto.

Dato no menor: el análisis abarca el período del 1 de enero del 2017 al 10 de diciembre del 2019. Sólo dos años (gobernó ocho). Es decir, que Cornejo se afanó $ 115.068 pesos por día. Que también se puede expresar así: el exintendente se afanó $4.793,50 por hora.

“No hay ninguna documentación en el municipio que avale en qué se gastó ese dinero. Detectamos compras de bienes con fondos del municipio, donde sí encontramos órdenes de pago, pero fueron puestas a nombre de otras personas”, dijo el contador

Los acusados en la denuncia son el ex intendente Manuel Cornejo, el ex secretario de Haciendas, Carlos Marcelo Vilte, y se pide la investigación a de la ex tesorera, Carmen Rosa Méndez.