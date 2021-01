Francisco Aguilar, ex presidente del COE, manifestó que se cometió un error al considerar a los chicos como «grandes contagiadores» y aseguró que la actividad presencial tiene que volver en el país.

El médico cirujano Francisco Aguilar, quien se desempeñó como presidente del COE hasta diciembre del año pasado,dio sus impresiones respecto del devenir de la pandemia en Salta. Se manifestó en favor de la campaña de vacunación llevada adelante por el gobierno y defendió la vuelta a clases presenciales. «Ya aprendimos que un año sin educación no es lo ideal, es grave», advirtió.

Consultado sobre si el 2020 fue un año perdido en términos educativos, el médico cirujano declaró: «Decir eso es injusto para aquellos chicos que se conectaron todas las mañanas a Zoom durante tres o cuatro horas. Y es injusto también para aquellos docentes que prepararon clases y trabajaron a destajo».

«Pero si usted me dice cómo es el balance, yo creo que más del 50% de los chicos del país no tuvo ningún contacto con el sistema educativo», añadió.

No obstante, el profesional admitió que no tenía la misma postura en septiembre de 2020 y que se cometieron errores al considerar a los chicos como grandes transmisores del virus.

«Acá la idea no es poner en riesgo a los chicos, a los docentes, ni al personal no docente. Pero la actividad presencial tiene que volver en el país. Todos nosotros cometimos un error, en base a que no sabíamos cómo se comportaba esto. Y vimos pasar el año y los chicos no tuvieron clases. Los chicos no son grandes contagiadores», concluyó.