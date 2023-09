Naranjo esquina fue publicado en 2023 por el Fondo Editorial Aconquija.

El miércoles 27 de septiembre a las 11.30 hs. en la librería Doce Letras de Salta se presentará el libro Naranjo esquina del escritor y cineasta Fabián Soberón.

El autor dialogará con el escritor Daniel Medina y con la profesora María Eugenia Carante.

Perla Suez afirmó sobre Naranjo esquina:

Se nota en Naranjo esquina una importante maestría en el modo en que el autor se atreve a hacer una mezcla de géneros entre el cuento, la crónica, el relato. Se articula todo muy bien, me quedé pensando en cómo todo logra integrarse como una novela. También me pareció interesante conocer las historias a través de la voz de distintos narradores. Quiero destacar las formas de narrar la historia de Hasper y su hermano, me sorprendió y me conmovió, al igual que el final del libro.

Edgardo Rodriguez Juliá escribió:

Naranjo esquina es muy bueno. Desde que leí a César Aira por vez primera no me había seducido una escritura tan original, que lo tiene todo, incluyendo el humor.

Daniel Medina dijo:

Quizá existan lazos comunicantes con Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson: cuentos ambientados en un pequeño pueblo, tomando a los distintos habitantes como personajes que tienen sus historias.

Y de manera indirecta uno podría pensar en Pedro Páramo. Naranjo Esquina no es Comala, pero sin lugar a dudas sus habitantes tiene algo de fantasmas: seres dañados, que parecen haberse quedado estancados en una desgracia o tragedia ocurrida en el pasado.

Ninguna de estas tres posibles influencias sirve para dar cuenta de la complejidad narrativa desplegada por Soberón a lo largo de los 35 cuentos. De hecho, no es un detalle menor que el libro demande –a diferencia de la mayoría de los libros de cuentos– ser leído en el orden en el que están presentadas las historias. Hasta se la podría leer como una novela; no sería lo mejor, pero tampoco sería tan descabellado.

Bio del autor

Fabián Soberón nació en Tucumán, Argentina en 1973. Es Licenciado en Artes Plásticas y Técnico en Sonorización. Se desempeña como Profesor de Teoría y Estética del Cine, Historia del cine, Comunicación Audiovisual y Crítica de cine en la Universidad Nacional de Tucumán. Obtuvo dos veces la Beca Nacional de Creación otorgada por el Fondo Nacional de las Artes. Colaboraciones y ficciones suyas se difunden en Infobae (Argentina), Viceversa (Estados Unidos), Hispamérica (Estados Unidos), Suburbano (Estados Unidos), Perfil (Argentina) y La Gaceta (Argentina). Integra varias antologías. Fue traducido al inglés, al francés y al portugués. Presentó sus libros y sus documentales en universidades y otros espacios de Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Islandia, Puerto Rico y Suecia. Publicó la novela La conferencia de Einstein, los libros de relatos Vidas breves, El instante, Edgardo H. Berg y Naranjo esquina; las crónicas Mamá – Mother (edición bilingüe), Ciudades escritas y Cosmópolis. Retratos de Nueva York; la nouvelle Las gallinas; el volumen 30 entrevistas y El viaje inmóvil. Cine del norte argentino. Como director de cine, realizó Luna en llamas (Sobre la poeta Inés Aráoz), Alas (Sobre el poeta Jacobo Regen) y Groppa (Un poeta en la ciudad), entre otros documentales. Es el compilador de las antologías El puente, cuentos de autores tucumanos, El espejo vivo, Cine contemporáneo de Tucumán y Modus operandi, Policial argentino contemporáneo. La Alianza Francesa lo distinguió por la trayectoria y los aportes a la cultura.