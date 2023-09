Pedro Buttazzoni, Co -director de Droit Consultores

En una entrevista con el programa Joyita norteña que se emite por FM 93.9 Radio UNSa, Pedro Buttazzoni, Co -director de Droit Consultores realizó un análisis político de la coyuntura local de cara a las elecciones presidenciales.

Con la elección chaqueña del fin de semana pasado, ya son 19 las provincias que eligieron quienes serán sus gobernadores a partir del próximo 10 de diciembre.

A partir de abril con Neuquén, Juntos x el Cambio sumó un total de seis provincias en lo que va del calendario 2023 mientras que Unión por la Patria se quedó con otras cinco. En los seis distritos restantes, del total de 17 que ya se pusieron en juego en lo que va del año, triunfaron fuerzas locales.

Panorama nacional

“Se ha consolidado un escenario marcado después de las PASO. Hoy el escenario más probable es que haya un ballotage entre Milei y Massa. Lo que se esperaba, que Juntos por el cambio y Patricia Bullrich sea el frente político más votado al quedar segundo terminó diluyendo el espacio y perdiendo esa bandera y hoy quedó un poco desorientado en la campaña y el rumbo estratégico que están tomando termina favoreciendo a Milei como el principal candidato del cambio y Massa representa la continuidad del gobierno y del peronismo en general. Todo indica que este escenario de tercios se está convirtiendo en una polarización entre dos candidatos que va a terminar en ballotage”, señaló Buttazzoni.

Agregó que todas las encuestas nacionales dan ese escenario, aunque existe una leve posibilidad que Milei termine ganando en primera vuelta, según sus análisis será nuevamente el candidato más votado: “Bullrich ha quedado en un lugar incomodo, es difícil rencauzar una campaña donde todo tu posicionamiento político previo estaba pensado en función en salir primero, el momento donde salís segundo y además salís segundo detrás de otro candidato opositor”.

Describió que Bullrich ha quedado desperfilada en la campaña y no sabe cómo reposicionarse. “Todas las elecciones ejecutivas son cambio y continuidad y el cambio ahora lo encarna Milei y la continuidad Massa, Bullrich quedó en un limbo, que no se sabe qué rescatar”.

Respecto a los resultados de las elecciones provinciales que se vienen realizando en las provincias con triunfos de candidatos de Juntos por el cambio y la perdida de espacios peronistas, Buttazzoni consideró “No se puede transpolar las elecciones provinciales a las nacionales. En las elecciones provinciales se plebiscitan gestiones provinciales y las coyunturas provinciales, no lo analizaría desde un punto de vista ideológico”, señaló que lo que se vio en los resultados de las provincias es que se ha decidido “cambiar de rumbo porque han tenido malas gestiones provinciales”, aunque describió que a nivel nacional si se ve “un corrimiento ideológico a la derecha y agregó como causal que “este gobierno ha tenido una gestión muy mala y los números lo muestran: un 70% de la sociedad argentina rechaza a este gobierno y cree que este gobierno es muy malo. Es difícil decir que hay un corrimiento a la derecha sin decir que hay un mal gobierno del peronismo”.

Encuestas

Al ser consultado por las encuestas y la no previsión del voto fuerte a Milei Buttazzoni refirió que existen un gran margen de indecisos y que hasta las mejores encuestas tienen un margen de error:

“15 días antes de las elecciones había 20 puntos de indecisos en Salta, una semana antes habían 15% que no habían decidido su voto ni lo estaban diciendo, se calcula que cerca del 10% decidió su voto los últimos tres días y un gran porcentaje el mismo día de las elecciones. Milei termina creciendo fuerte en los últimos 10 días apoyado por la coyuntura política. La coyuntura con el asesinato de la niña Morena, la situación económica terminó ayudando el voto a Milei”, consideró.

Respecto a las causas que motivan a las personas inclinarse por tal o cual candidato, el consultor político analizó que “Lo programático de Milei que en Argentina ya lo hemos escuchado muchas veces no hay nada nuevo, desde la última dictadura militar hasta acá los programas de derecha tienen mucho en común. Pero la gente no lo evalúa en términos programáticos ni ideológicos. Votan propuesta de continuidad o de cambio. Massa es la continuidad porque no tiene ninguna posibilidad de despegarse porque es Ministro de Economía. La gente hace un voto racional desde el voto útil pensando en quien le puede ganar al peronismo. No hace un análisis finito de bajar a la tierra y el impacto en la vida de las personas de propuestas como la de Milei de dolarización, de desinversión en obra pública. La gente elige más desde un punto emocional, un cambio que hoy lo tiene Milei”.

Debates

Sobre los debates presidenciales televisados que están previsto se realicen el polítologo señaló que es una instancia para que los candidatos puedan presentar sus propuestas, “pero esta medianamente comprobado que no tiene efectos en el voto”. Y señaló como causas los sesgos de información que tienen las personas. Así también resaltó que los debates son positivos en la medida que son una “Práctica democrática para que los candidatos se vean obligados a prepararse”.