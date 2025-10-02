Concejales impulsan un repudio y no descartan una comisión investigadora tras la denuncia por agresión.

El Concejo Deliberante de General Mosconi debatirá este jueves un proyecto de resolución que expresa el repudio a la intendenta Ana Guerrero Palma, denunciada por agredir a una empleada de la Clínica San Antonio. La iniciativa fue presentada por los ediles Denis Ramírez y Paola Sardina, quienes advirtieron que el caso podría derivar en una comisión investigadora si prospera la denuncia.

Ramírez sostuvo que el accionar de Guerrero Palma contradice lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, que obliga a los funcionarios a mantener una conducta adecuada. Aunque aclaró que aún no se habló de juicio político, señaló que cuentan con el asesoramiento legal del abogado Sergio Heredia para avanzar en los procedimientos correspondientes.

El concejal también planteó dudas sobre la presencia de un presunto guardaespaldas que acompañaba a la jefa comunal en el momento del hecho. “Queremos saber quién lo paga, quién lo designó y bajo qué condiciones cumple funciones”, expresó, mientras desde la clínica confirmaron que no radicaron denuncia institucional para evitar la politización del caso.